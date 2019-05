Mystère entourant la nouvelle devanture du Dilallo de Saint-Henri

Amateurs de burgers dégoulinants et de frites bien grasses, vous serez certainement surpris de savoir que la succursale du Dilallo de Saint-Henri n’est plus comme avant!

La populaire chaîne de restauration rapide fondée en 1929 semble avoir changé le nom de sa succursale située sur la rue Notre-Dame Ouest.



Depuis quelques jours, l’établissement aurait troqué son enseigne datant de 1973 pour une nouvelle devanture où l’on peut lire Meloche 27.

Sachant que les propriétaires de la chaîne sont Gille Meloche (ex-goaler de la NLH et #27), Robert Meloche et Monique Sigouin, on peut donc en conclure que le Meloche 27 est inspiré de Gilles Meloche.

Mais pourquoi avoir choisi de changer le nom de l'établissement iconique du quartier?

De nombreuses questions persistent toujours.

Sur Facebook, un utilisateur a partagé un cliché de la nouvelle devanture du restaurant enclenchant ainsi une discussion animée. Les hypothèses sont nombreuses si l’on se fie aux réponses des abonnées Facebook.

Certains croient qu’il s’agit d’une chicane de famille, alors que d’autres croient que la façade aurait été modifiée dans le cadre d’un tournage. Mystère.

Pour le moment, l'équipe de Silo 57 attend toujours le retour des propriétaires de l'établissement afin d'éclaircir ce mystère. À suivre...

Dilallo Saint-Henri

2523 rue Notre-Dame Ouest

