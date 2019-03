Nintendo offre un emploi de rêve pour les francophones!

Si vous connaissez Mario, Link et les autres sur le bout de vos doigts, êtes bilingue et plutôt familier avec «l’histoire, la culture et les coutumes canadiennes-françaises», un emploi vous attend peut-être bien chez Nintendo!

L’offre d’emploi publiée à la fin février sur LinkedIn précise que l’entreprise de Kyoto est à la recherche d’un spécialiste de produits bilingue pour le marché franco-canadien.

L’heureux élu devra notamment traduire certains textes, dialogues et manuels en français et indiquer les aspects à améliorer des produits afin de mieux répondre aux besoins des Franco-Canadiens. Aussi le nouvel employé servira également de porte-parole pour Nintendo auprès des marchés francophones au Canada.

Et qu’est-ce que l’on demande au niveau des compétences? Quelques années d’expérience appropriée, d’excellentes habiletés communicationnelles en français et en anglais, de même qu’une bonne connaissance du milieu des jeux vidéo... et du «Canadien français» typique!

Intéressé? Sachez qu’il n’y qu’un seul petit bémol...

L’emploi se trouve à Redmond, dans l’état de Washington sur la côte ouest États-Unis, soit à 45 heures de Québec et 43 de Montréal.

Petit point positif, vous pourriez possiblement devenir voisin de Bill Gates, qui réside non loin de là.

Pensez-y!

Vous pouvez postuler sur LinkedIn ou directement sur la page de Nintendo of America.