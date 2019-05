«Nous voulons faire moins, mais nous voulons faire mieux» - Luc Brodeur-Jourdain

MONTRÉAL - Au cours des deux dernières saisons, l’attaque des Alouettes de Montréal a produit le moins de points parmi toutes les autres formations de la Ligue canadienne de football (LCF). Une situation que veut définitivement améliorer l’état-major des Moineaux.

«À l’attaque, les cartes ont été mises sur la table dès le début du camp, a indiqué le joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain lors d’un entretien en marge du camp d’entraînement des siens. Plus précisément, nous voulons faire moins, mais nous voulons faire mieux. Ça correspond étroitement avec le style d’attaque que nous avons cette année.»

Pour ce faire, les Alouettes ont décidé de miser sur la jeunesse.

«Nous avons de jeunes porteurs de ballon et un groupe de receveurs de passes plus jeune. [...] Sur la ligne offensive, nous avons plus d'expérience. Les amateurs verront une attaque axée sur du bon jeu au sol, qui sera complété par un jeu par la passe simplifié.»

Un receveur de passes vedette

En plus d’avoir simplifié le livre de jeux à l’attaque et d’avoir fait le ménage chez les vétérans, les Alouettes ont embauché le receveur de passes vedette DeVier Posey.

En trois saisons dans la LCF, l’ancien choix de troisième tour des Texans de Houston dans la NFL a réussi 94 attrapés pour des gains de 1300 verges et 10 touchés. Il a également été le joueur par excellence de la Coupe Grey en 2017. Un bilan qui a de quoi impressionner l’entraîneur-chef des Alouettes, Mike Sherman.

«Il amène certainement de l’expérience et du leadership, a dit le pilote de 64 ans. Il partage ses idées dans nos rencontres avec les receveurs. Je pense qu’ils [nos receveurs] le regardent avec admiration pour ce qu’il a déjà accompli. [...] C’est bien d’avoir quelqu’un comme ça dans notre vestiaire. Il pourra, je l’espère, répéter ce que les entraîneurs disent et ajouter cela en fonction de son expérience.»

Reste maintenant à savoir qui lancera des ballons à Posey. Présentement, c’est Antonio Pipkin qui est en avance sur ses coéquipiers Matthew Shiltz, Vernon Adams fils et Jeff Mathews.

«Je pense que les quatre quarts-arrière que nous avions l'année dernière ont travaillé extrêmement fort pendant la saison morte. On peut voir de l’amélioration chez chacun d’entre eux, a exprimé Sherman. [...] Pipkin a fait des progrès, mais les autres aussi. C’est un groupe compétitif, ils travaillent les uns pour les autres, mais ils veulent tous être le partant.»