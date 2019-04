On a testé une alternative GRATUITE à MS Office et voici ce qu'on en pense

Sur le marché, le choix des suites bureautiques est bien garni, dont plusieurs rêvent de détrôner l'incontournable Office de Microsoft.

Globalement, il y a d'un côté les suites bureautiques que l'on télécharge sur son ordinateur et, de l'autre, celles qui s'exécutent en ligne comme Google Docs et Zoho Docs sur un navigateur Web.

Dans le cadre de cet article, j'ai essayé la suite Zoho Docs.

Avantages

Les avantages de la seconde option, en ligne, sont nombreux et avantageux pour plusieurs d'entre nous:

Gain d'espace sur votre disque de stockage (par comparaison, la suite MS Office occupe 5 gigaoctets (Go) sur le disque SSD de mon MacBook Pro), une économie d'espace très utile pour les ordinateurs portatifs qui n'ont que 16 ou 32 Go sur leur SSD;

Mémoire vive préservée puisqu'on n’ouvre aucun programme supplémentaire, une session avec Zoho n'ouvre que deux pages Web sur son navigateur (une pour Zoho Docs où l'on retrouve ses fichiers et une seconde pour son document de travail);

Sauvegarde en ligne continue, tous vos fichiers sont accessibles en ligne sur votre compte Zoho. S'il y a une panne électrique, que votre ordinateur tombe en panne ou, pire, est volé ou égaré, vos documents sont sauvegardés sur les serveurs de Zoho. Il vous suffit d'accéder à votre compte à l'aide d'un autre ordinateur pour vous remettre au boulot.

Globalement, Zoho est gratuit pour les utilisateurs uniques – ce qui devient avantageux pour les étudiants (et les parents) –, mais payant si on désire des fonctions d'entreprise.

Et comme n'importe quelle suite bureautique, en ligne ou sur votre ordinateur, les documents créés sous Zoho sont compatibles avec ceux de la suite Office de Microsoft.

Question de langues

La suite Zoho est offerte en plusieurs langues, dont le français.

Cela dit, l'adaptation dans notre langue n'est pas complète puisqu'on découvre dans l'interface quelques mots ici et là en anglais.

Quant à l'éditeur Zoho, basé en Inde, sa suite bureautique n'est même pas adaptée dans la langue du pays.

Verdict

Outre ce qui précède, j'ai aimé l'interface sombre du traitement de texte (comme celle d'Apple pour son dernier système d'exploitation macOS 10.14) et les fonctions similaires à celles d'Office Word.

Après avoir fait le tour de l'interface (l’incontournable courbe d’apprentissage), on finit par retrouver les fonctions que l'on utilise sur MS Word.

Bien sûr, on retrouve dans Zoho des fonctions de partage de documents – pratiques si on est plusieurs à travailler sur un même projet –, de suivi des modifications, d'impression et de création de fichiers PDF.

Enfin, une authentification à deux facteurs assure de protéger son compte Zoho, un service courriel, mais avec des achats intégrés, et un stockage de 5 Go sont inclus dans le forfait gratuit (utilisateur unique).

Intéressé ? Allez faire un tour sur zoho.com.