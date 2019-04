[VIDÉO] On a participé à un Bingo Dildo

Un bingo Dildo dans une boutique érotique sur le bord de la 440?

Oui, c'est arrivé.

Et pas plus tard que le week-end dernier où un peu plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour jouer au bingo dans l'espoir de mettre la main sur un des jouets sexuels donnés par Éros et compagnie.

C'est même dans des airs de kermesse pour 18 ans et plus que l'après-midi pluvieux s'est déroulé.



Docteure Point G, qui animait l'activité, se fait un devoir de faire l'éducation sexuelle de ses participants. Elle nous a bien expliqué que, malheureusement, bien des gens passent à côté du plaisir simplement parce qu'ils connaissent mal leurs corps.

Cette belle activité n'est certainement pas la dernière organisée par le groupe, étant donné le franc succès de l'édition de cette année!

Bon visionnement.

