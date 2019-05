Un rectum lacéré et un accident de saucisses: on réagit à chaud aux nouvelles ridicules de la semaine

Une autre semaine est passée; un autre chargement de nouvelles absurdes vient d'être livré à notre porte d'entrée. Et comme c'est maintenant la tradition, on a pris soin de filmer les réactions les plus intenses de notre équipe qui découvre les titres d'actualités les plus invraisemblables de la dernière semaine.

Du taureau qui déchire un rectum, en passant par la course de saucisses géantes, jusqu'à l'homme qui se lance à l'eau en bobettes pour sauver un bébé chevreuil, on vit des émotions fortes.

Découvrez ces nouvelles avec nous dans la vidéo ci-dessus!

Les sujets qui ont retenu notre attention:

1. Un taureau attaque un torero par derrière et ça lui fait une plaie de 25 cm au rectum

2. Un joueur de baseball professionnel évite de peu une violente collision avec des saucisses géantes

3. Une femme ivre vole un gros motorisé et sème la terreur dans les rues de LA: nous avons beaucoup de questions

4. Un ado de 13 ans s’insère 29 billes magnétiques dans le pénis «par curiosité» et doit être opéré à la vessie

5. Un héros saute dans une rivière pour sauver la vie d’un bébé chevreuil

