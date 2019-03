On se fait manipuler...

Vous avez lu ce dossier du Journal sur les pirates informatiques qui tentent de manipuler l’opinion publique concernant les 18 000 dossiers en immigration?

En lisant l’article et en consultant la galerie de captures d’écran, j’y revoyais des comptes Twitter que j’ai récemment bloqués, en masse.

Il y a quelques jours, j’avais émis de sérieuses réserves concernant la prolifération de comptes sur Twitter, tous semblables, et interreliés, dont le seul but, semble-t-il, était d’attaquer une décision de la CAQ concernant l’immigration. Les 18 000 dossiers en suspens.

Ces comptes se sont mis à partager, furieusement, un texte que j’avais écrit en réaction aux commentaires abjects laissés sur une page de TVA en lien avec la mort tragique d’enfants d’une famille musulmane d’Halifax.

Le titre du texte, percutant, était empreint d’ironie. Une ironie que bien de ces faux usagers qui partageaient le texte n’avaient pas saisie. Ce qui les intéressait, manifestement, c’était le titre.

Drôle de façon de tenter de rallier des gens à sa cause que de le faire en fonction de ce seul titre sans attention au texte, au contexte...

CHRISTOPHER NARDI/24 HEURES/AGENCE QMI

Aucune limite à la manipulation

Lors des dernières élections américaines, il est bien possible que des pirates informatiques aient pu influencer le vote. Le géant Facebook a récemment mis en place des mesures afin d’éviter que sa plateforme soit utilisée pour influencer le processus démocratique.

De la même façon, le géant Twitter est dans la mire de ceux qui espèrent infléchir l’opinion publique. La prochaine élection fédérale au Canada par exemple :

« L’offensive de comptes Twitter automatisés organisée contre la réforme de l’immigration du gouvernement Legault est un avant-goût de ce qui attend les Canadiens durant les prochaines élections fédérales, selon un spécialiste en cybersécurité. »

Mais il n’y a plus que le processus démocratique qui soit dans la mire des « influenceurs » de tendances. Fomenter un mouvement, une vague d’appuis en fonction d’un but précis est à la portée de tous comme l’explique un expert en sécurité dans le même dossier du Journal :

« N’importe quelle personne qui a un point à faire valoir, mais qui n’a pas accès aux moyens conventionnels, va utiliser les moyens alternatifs que sont les médias sociaux. Comme on l’a vu avec la grogne contre l’annulation des 18 000 dossiers, ça donne un effet de levier. Et là, ça peut faire pencher l’opinion publique, d’un côté ou de l’autre »

Douter, toujours...

Un ami qui travaille en sécurité informatique me contait récemment qu’il n’y avait rien de plus facile que de fomenter une petite controverse à partir des réseaux sociaux, des modules de commentaires de grands médias, etc.

Sa doctrine? Douter, toujours. Ne pas hésiter à scruter les comptes Facebook des imbéciles qui commentent de manière violente, ou qui tiennent des propos carrément indécents.

Est-ce crédible? Peut-on vraiment identifier la personne à partir de son compte Facebook? Son employeur, des amis? Sa famille? Et les amis? Sont-ils eux aussi des commentateurs quérulents douteux? Auquel cas, on peut commencer à douter de la véracité de l’identité de l’usager.

« Tu veux faire passer les Québécois pour racistes? Rien de plus facile que de faire une fausse identité, te ramasser quelques amis (ou en acheter), et de foutre le bordel comme l’ont fait les caves sur la page de TVA... C’est certain qu’il y a des médias qui n’attendent que ça, reprendre un truc comme ça. Font-ils toutes les vérifications afin de valider l’identité de ceux commentent? La question se pose. »

Dans le cas des commentaires abjects laissés sur la page Facebook de TVA, ces identités étaient-elles réelles?

Si des gens se réjouissent et applaudissent à la mort d’enfants au nom de la haine, du racisme; qu’on pointe ces gens, qu’on avertisse leurs employeurs en leur demandant s’ils sont à l’aise de compter pareils imbéciles dans leurs rangs.

Mais il est absolument essentiel, en toutes circonstances, de tout faire pour valider la crédibilité de ce qui est partagé sur les réseaux sociaux.

Nous avons déjà vu le cas d’employés politiques ou de militants qui inventaient des identités (On se souviendra de la fausse blogueuse Élodie Gagnon-Martin!) sur les réseaux sociaux pour attaquer des adversaires. C’est tout aussi facile de le faire pour inventer de toute pièce une vague d’indignation quelconque.

Douter, toujours...