Oubliez le lapin de Pâques, une entreprise organise une chasse... aux jouets érotiques!

La chasse aux œufs de Pâques ne vous intéresse pas cette année? Peut-être préféreriez-vous plutôt participer à un autre genre de chasse... celle aux sextoys à Wépion, en Belgique!

De retour pour une 9e année le dimanche 14 avril prochain, l’événement permettra à environ 4 800 participants de retourner la terre d’un champ à grands coups de bêche dans l’espoir de découvrir l’un des 800 jouets érotiques enterrés pour l’occasion.

Notons qu’un seul «cadeau» pourra être récolté par personne, alors que les outils autres que la bêche, comme les «pioches, tracteurs, grues ou détecteurs de métaux» seront formellement interdits.

Un heureux élu pourra également repartir avec un prix de présence qui devrait l’occuper pendant un bon bout de temps: un approvisionnement d’un an en accessoires coquins...

Organisé par l’entreprise belge Soft Love, qui organise des soirées de démonstration d’objets érotiques, et par l’association sans but lucratif Elle-émoi, le rassemblement vise à défendre l’émancipation de la femme et permettre de «sensibiliser les gens sur la réalité et le besoin de communiquer sur la sexualité», explique son site Web.

D’ailleurs, seulement 200 hommes auront le droit de participer à cette édition de la Chasse aux sextoys. Seule condition, il faudra être déguisé!

En plus de l’activité phare, une course cross-country de 4 km pourra être parcourue en grande première cette année, permettant d’amasser des fonds pour la lutte à l’endométriose.

D’autres activités, tels que des cours de zumba, de pole dancing et un spectacle de twerking seront offertes aux participants.

Quant aux recettes de la Chasse aux sextoys, celles-ci iront à la fondation belge contre le cancer Relais pour la vie.

Bref, une belle mission (légèrement) différente pour le lapin de Pâques!