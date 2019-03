Oubliez-le, votre tramway!

Le torchon continue de brûler entre Québec et Ottawa à propos du financement des projets de transport pour la grande région de Québec. Après la présentation des budgets fédéral et provincial la semaine dernière, il est clair que les priorités des différents paliers de gouvernement ne concordent pas.

Alors que le gouvernement de François Legault ajoute des fonds pour la réalisation d’un troisième lien à l’est de Québec, il demeure évasif sur les moyens qu’il entend déployer pour faciliter la réalisation du projet de transport structurant annoncé en grande pompe par Régis Labeaume l’an dernier.

Faites votre deuil, votre chien est mort

En politique comme en bien des domaines, l’ingrédient le plus important d’un projet, ce n’est pas l’argent, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Chaque succès, chaque réalisation, chaque entreprise dépend avant toute chose d’un facteur essentiel : la volonté.

Dans le cas du tramway de Québec, le fameux projet de transport structurant, il n’est malheureusement pas soutenu par François Legault.

Détrompez-vous, l’argent est là, il est sur la table, il était déjà disponible avant même l’élection du gouvernement de la CAQ. Tout ce qui manque pour l’avancement du projet, c’est une volonté de succès de la part du provincial.

Les actions et les propos du gouvernement Legault pointent dans une tout autre direction. Par clientélisme, mais aussi par populisme, la CAQ refuse de prioriser Québec et concentre ses efforts sur la rive sud, qui l’a portée au pouvoir, et sur Montréal où les assises de la formation politique doivent être consolidées.

La poule qui chante, c’est celle qui pond

« La poule qui chante, c’est celle qui pond », cette expression consacrée pour signifier que celui qui pointe le doigt accusateur est bien souvent le coupable, est une expression qui vient en tête quand on voit le gouvernement Legault accuser Ottawa de ne pas vouloir financer le tramway de Québec.

Depuis l’annonce du projet de transport structurant au printemps 2018, le financement est entièrement « attaché ». La part du provi ncial était budgétée et les différents programmes fédéraux pour réaliser le projet sont identifiés et amplement financés. Le gouvernement provincial doit maintenant décider s’il utilise les enveloppes fédérales disponibles pour ce dossier ou s’il l’écarte de ses priorités au profit d’autres projets plus « importants » à ses yeux.

C’est aussi simple que ça.

François Legault refuse d’utiliser les sommes fédérales consacrées au programme des infrastructures vertes parce qu’il veut financer d’autres projets. Mais quels projets au juste? Mystère. Soit le premier ministre vous cache quelque chose, soit il n’a absolument rien de concret sur son bureau et il tente de vous entuber.

Quand François Legault laisse entendre que les sommes ne sont pas disponibles à Ottawa, il joue la carte de la désinformation pure et simple. Non seulement les sommes étaient-elles disponibles et suffisantes avant même son arrivée au pouvoir, mais elles ont été bonifiées dans le dernier budget fédéral avec une augmentation de 500 millions de dollars provenant de la taxe sur l’essence.

Le financement du projet de transport structurant de Québec, c’est une question de priorités. La vérité, c’est que François Legault ne veut pas que ce projet se réalise et qu’il essaie d’en faire porter le blâme à Justin Trudeau, à la veille d’une élection.

Pourquoi François Legault laisse-t-il tomber Québec? Pourquoi cherche-t-il constamment la bisbille avec Justin Trudeau?

À vous de répondre. En attendant, vous pouvez l’oublier, votre projet de tramway!