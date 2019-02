Oui, «Die Hard» est un film de la St-Valentin

Semaine après semaine, Polygraphe débusque les «fake news» véhiculées sur les médias sociaux, les fax, la radio AM et les émissions de variétés du dimanche matin. Un travail qui le tient très, très occupé, et pour lequel le seul salaire est la vérité.

Chaque St-Valentin, alors que les gens discutent de quel est leur film de la St-Valentin préféré, le même débat revient.

Est-ce que Die Hard est un film de Saint-Valentin ou non?

Certains affirment naïvement que Die Hard est un film d’action et que l’intrigue principale tourne autour d’un groupe de terroristes qui prend le contrôle d’un immeuble de bureaux.

Mais les vrais cinéphiles s’entendent: toute cette histoire n’est qu’accessoire au vrai récit du film.

Celui d’un gars prêt à tout pour ne pas perdre l’amour de sa vie.

Point à la ligne.

En plus, l’éternel romantique John McLean offre une carte de Saint-Valentin très élaborée à son nouvel ami Hans Gruber.

Une fois de plus, la vérité l’emporte!