Parc Martin-Luther-King : Un changement de nom significatif pour la communauté noire

MONTRÉAL – Plusieurs personnes de la communauté noire qui étaient présentes lundi au parc de Kent, désormais renommé parc Martin-Luther-King, ont salué cette initiative symbolique, mais significative à leurs yeux.

À l’occasion de la fête du Canada, des représentants des différents paliers gouvernementaux se sont réunis dans ce parc de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, où plusieurs familles étaient venues célébrer. Ils ont rappelé que le parc est maintenant rebaptisé en l’honneur de celui ayant milité pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis.

Cela dit, toutes les pancartes n’ont pas encore été changées: l'ancienne et la nouvelle dénomination ont été aperçues sur des enseignes différentes.

«Je crois que c’est très significatif pour la communauté noire, pour la justice sociale, s'est réjouie Gemma Raeburn, qui s’est déplacée de l’ouest de l’île pour l’occasion. Plus de personnes auraient dû être présentes, parce que c’est très important pour la communauté noire et pour tous. On aspire tous à concrétiser les rêves de Martin Luther King Jr.»

En avril dernier, le comité exécutif de la Ville de Montréal avait pris cette décision concernant ce parc situé dans un arrondissement où se trouvent aussi les parcs Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et Rosemary Brown.

Inspirer les jeunes

«Je pense que c’est un message très important pour la relève, a dit Malik Shaheed, qui demeure dans la Petite-Bourgogne. Pour les jeunes qui ne connaissent pas Martin Luther King, peut-être que leurs parents vont leur dire qui il était, ce qu’il a fait pour le monde entier.»

Grell Jack, un résident du quartier Côte-des-Neiges, souhaite aussi que la contribution de M. King puisse servir d’exemple aux jeunes qui fréquentent le parc.

Tiffany Callender, directrice de l’Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, apprécie le changement toponymique. Au-delà des gestes symboliques, elle souhaite plus d’actions concrètes de la Ville et de l’arrondissement pour favoriser «l’intégration réelle des communautés ethnoculturelles, parce que c’est difficile». À titre d’exemple, elle évoque les difficultés pour certaines familles réfugiées à trouver un logement.

Plus de personnes de la communauté noire devraient s’impliquer en politique, a pour sa part insisté Mme Raeburn, une retraitée de la Banque de Montréal. «On doit s’impliquer. On ne peut rester inactif et dire "vous savez, il y a des barrières, etc."»

Au-delà des frontières

M. King «n’était pas Canadien, mais ses idées traversent les frontières, a fait valoir Marvin Rotrand, conseiller municipal indépendant de Snowdon.

«On devrait juger les individus sur la valeur de leur caractère plutôt que leur apparence», a renchéri Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal, dans une critique du projet de loi sur la laïcité.

«Peu importe qui on est, peu importe quelle langue on parle, peu importe la couleur de notre peau, peu importe ce que l’on porte, nous sommes tous et toutes Canadiens et Canadiennes, Québécois et Québécoises, Montréalais et Montréalaises», a rappelé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ce 1er juillet.