Pas besoin d'être un astronaute pour vous envoler sur Mars!

La NASA vous offre la possibilité de vous joindre – ou du moins, votre nom – à la mission Mars 2020. Elle propose ainsi de graver votre nom sur une puce électronique qui sera installée dans le roverdevant décoller de la Terre en juillet 2020.

La sonde spatiale doit se poser sur la planète rouge en février 2021.

Le rover, qui pèse plus d’une tonne, doit explorer Mars entre autres pour y chercher les signes d’une vie microbienne révolue, en étudier le climat et la géologie, et «paver la voie à l’explorationhumaine de la planète rouge», indique la NASA dans un communiqué.

En plus de pouvoir envoyer votre nom sur Mars, vous pourrez également vous procurer une carte d’embarquement ainsi que des points de fidélité. Une initiative semblable avait été proposée pendantla mission InSight.

Vous avez jusqu’au 30 septembre prochain pour ajouter votre nom à la liste en vous rendant sur le site de la NASA.

Les lignes de texte gravées sur la puce font moins d’un millième du diamètre d’un cheveu humain, soit 75 nanomètres. «À cette taille, plus d’un million de noms pourront être inscrits sur une seulepuce», explique l’agence spatiale américaine.