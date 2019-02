Hausse de la consommation de cannabis au Québec

OTTAWA | La consommation de cannabis a augmenté au Québec après sa légalisation l'automne dernier, contrairement au reste du Canada où elle est demeurée stable, a fait savoir Statistique Canada jeudi.

Au Québec, 939 600 personnes âgées de 15 ans et plus ont dit avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois comparativement à 727 600 (10 %) au précédent trimestre.

La Belle Province reste malgré tout celle avec le plus bas taux de consommation de cannabis (13,6 %) au pays, selon l'Enquête nationale sur le cannabis de Statistique Canada, menée de la mi-novembre à la mi-décembre 2018.

Au pays, environ 15,4 % de Canadiens de 15 ans et plus (près de 4,5 millions) ont déclaré avoir consommé du cannabis, un chiffre sensiblement égal à la situation qui prévalait avant le 17 octobre dernier, date de sa légalisation au pays (15,2 %).

L’agence fédérale note que le taux de consommation de cannabis demeure plus élevé au pays chez les hommes ainsi que chez les 18 à 24 ans.

«Les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents avaient en moyenne 38 ans», a-t-on souligné.

En outre, précise l’agence fédérale, «une proportion relativement élevée de consommateurs à des fins médicales n'ayant pas de document médical (42 %) et de consommateurs mixtes (55 %) ont également déclaré avoir obtenu du cannabis auprès de sources illégales».

Les taux sont demeurés plus élevés en Nouvelle-Écosse (21,6 %) par rapport au reste du Canada (15,4 %).

Statistique Canada note aussi que la qualité et la sécurité constituent les principaux facteurs pris en considération par les consommateurs au moment de choisir une source d'approvisionnement en cannabis (76 % des consommateurs), suivi du plus bas prix (38 %) et de de l'accessibilité (33 %).

Méthode de consommation de cannabis la plus fréquente