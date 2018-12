Un live avec Epic Joystick et le Jeu c’est sérieux pour une bonne cause

L’équipe de Pèse sur start est super heureuse de vous annoncer sa participation à l'édition 2018 de la Guignolée des médias, avec une diffusion en direct de Twitch!

Demain, le 6 décembre, Christine et Kazzie seront en direct sur Twitch à partir de 10 h pour vous divertir avec des jeux «party». Overcooked 1 & 2, Quiplash (avec les auditeurs, bien entendu), Super Mario Party, Human Fall Flat et plein d’autres jeux sont au menu.

Durant notre diffusion, vous pourrez consulter le site officiel de la Guignolée pour faire un don qui aidera des familles dans le besoin.

Les dons à la Guignolée aident des milliers de Québécois et leur famille à vivre la période des Fêtes dans la dignité. On compte sur la communauté Pèse sur start pour participer et faire une différence.

On vous attend demain à 10 h pour plein d’activités surprises!

Consultez le site de la Guignolée des médias pour plus d'informations.