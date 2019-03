Peu de reprises et beaucoup de rock pour Weezer au Centre Bell

Non, Weezer n’est pas devenu qu’une machine à remâcher d’anciens tubes d’il y a 30 ans. Le groupe américain fusionne encore parfaitement avec le matériel rock pesant qui lui a apporté la renommée, comme on l’a constaté au Centre Bell, où il était en concert, mercredi.

Weezer provoque bien des sourires en coin depuis quelques mois. Plus mièvre qu’à ses débuts, l’ensemble mené par Rivers Cuomo a assuré sa promotion récente avec une reprise d’Africa, de Toto, et son dernier-né, The Black Album, sorti au début mars, a causé de vives déceptions chez ses inconditionnels.

Réelle errance artistique ou ironie assumée de la part de Weezer? Quoi qu’il en soit, mercredi, la bande pouvait compter sur le dévouement de 9096 spectateurs enjoués, lesquels ont pu se régaler des valeurs les plus sûres du répertoire de la formation. Celle-ci a été généreuse de ses extraits d’hier, notamment en ouvrant le concert avec une mouture interprétée a capella et en canon de l’emblématique Buddy Holly, puis en enchaînant avec une «My Name is Jonas» où guitares et basses résonnaient lourdement.

Autant qu’il fût décrié par les authentiques admirateurs de Weezer lors de sa sortie, en janvier, le disque de relectures The Teal Album – où le quatuor s’approprie sans grande audace ni grande saveur des immortelles éculées et usées à la corde par les radios commerciales, à la Sweet Dreams, Billie Jean et Stand by Me – ne symbolise pas pour autant une rupture définitive entre Weezer et ses fidèles de la première heure.

À preuve, cette réponse enthousiaste et sans équivoque de l’assistance quand les musiciens, dans leur décor de sous-sol «vintage», ont poussé leur propre version d’Africa, qui ressemble somme toute à s’y méprendre à l’originale de Toto.

L’ovation a été immédiate à la fin du morceau, et celle-ci a grandi d’un cran à la reconnaissance des premières notes de Island in The Sun, l’une des pièces les plus rassembleuses de Weezer, qui suivait. Plusieurs lignes des couplets ont d’ailleurs été entonnées en chœur par la foule. Pork and Beans, quelques minutes plus tard, allait recevoir le même traitement chaleureux.

On anticipait une réaction semblable pour les Beverly Hills, Perfect Situation et Hash Pipe à venir plus tard.

Avec Pixies

La soirée entière était estampillée du sceau de la nostalgie, mercredi, puisque Weezer partage sa présente tournée en programme double avec Pixies.

La formation propulsée dans la foulée du mouvement rock alternatif des années 80, mère des succès Wave of Mutilation, Monkey Gone To Heaven et Here Comes Your Man, entre autres, est entrée en piste à 19 h 45 et a offert un généreux prélude de plus d’une heure, sans toutefois causer l’hystérie, comme si les gradins préféraient garder leur énergie pour Weezer.

Certaines valeurs sûres, comme l’incontournable Where Is My Mind?, ont néanmoins généré quelques notables levées de cellulaires.