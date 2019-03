[PHOTOS] Ken Hill se souvient...

MONTRÉAL – L’ancien lanceur des Expos de Montréal Ken Hill a replongé dans ses vieux souvenirs, samedi, en foulant le terrain du Stade olympique pour participer à une clinique auprès des jeunes tout en commémorant le 100e anniversaire de naissance du légendaire Jackie Robinson.

«Je me souviens d’un match disputé ici, au Stade olympique, le 15 avril 1992, a-t-il indiqué. C’était à ma première année avec les Expos.»

À l’époque, la journée Jackie-Robinson n’était pas encore en vigueur dans le baseball majeur. Mais Hill se souvient de cette partie qui survenait exactement 45 ans après le premier match de Robinson dans le baseball majeur.

Ce soir-là, Hill avait très bien fait au monticule, œuvrant pendant sept manches. Les Expos avaient toutefois perdu par le pointage de 4 à 2 face à Ozzie Smith et les Cardinals de St. Louis.

«J’avais donné quatre points, mais aucun mérité», s’est-il souvenu.

En vérifiant, Hill a parfaitement raison. Et pour la petite histoire, c’est Delino DeShields et Bret Barberie qui avaient chacun effectué deux erreurs en défensive pour couler Hill et les Expos.

«Je me rappelais que DeShields et Barberie jouaient, mais je ne me souvenais pas que c’étaient eux qui avaient fait les erreurs dans ce match-là, a-t-il réagi, en éclatant de rire. Ça fait longtemps.»

Une voie pavée pour les minorités

Sur une note plus sérieuse, Hill prend soin de rappeler à quel point Jackie Robinson a joué un rôle important en devenant le premier joueur afro-américain à évoluer dans le baseball majeur.

«Il a pavé la voie pour toutes les minorités, a-t-il commenté. C’est important qu’on reconnaisse ça. Et la chose la plus importante, c’est de continuer pour qu’il y ait toujours plus de minorités dans le baseball majeur. L’un de mes objectifs est de continuer à enseigner et inciter les minorités à pratiquer ce sport.»

Hill fait sa part en s’impliquant auprès des jeunes. C’était le cas samedi au Stade olympique, mais il tient aussi des camps chez lui dans la région de Dallas.

«C’est très important pour moi d’enseigner aux jeunes, a-t-il mentionné. Je sens ce besoin de redonner à la communauté et aux enfants.»

Le retour des Expos?

Un autre désir se cachait derrière la présence de Hill au Stade olympique.

«Il faut garder l’espoir vivant qu’un club revienne à Montréal, a plaidé l’ancien numéro 44. Je souhaite que les Expos soient de retour un jour. Il y a une bonne base de partisans à Montréal, mais on regarde les jeunes ici, aujourd’hui, et ils n’ont aucun souvenir des Expos. Ce serait bien qu’ils aient une équipe à laquelle s’identifier.»

Des nouvelles de Kenny...

Hill, qui participera à l’Expos Fest dimanche avant de retourner au Texas lundi matin, était aussi venu à Montréal en 2018.

Son fils Kenny, un joueur de football, a par ailleurs eu droit à un court essai avec les Alouettes de Montréal, en juin dernier.

«Il a vécu une expérience avec les Alouettes, à l’entraînement, mais maintenant il est rentré à la maison, a informé le paternel. D’ailleurs, il ne joue plus au football, il est devenu entraîneur et termine ses études à Dallas.»