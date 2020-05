Fizz est votre allié pour votre déménagement!

En collaboration avec

Vous déménagez cet été ? Vous devez avoir pas mal de choses à penser : acheter un four, faire vos boîtes, repeindre les murs... et surtout, brancher votre Internet. Heureusement, Fizz, un fournisseur de télécommunication, a pensé à tout pour vous faciliter la vie.

Voici pourquoi vous devriez choisir Fizz pour votre Internet résidentiel !



Pas besoin de parler à quelqu’un

Évitez la foule et les files dans les magasins (surtout ces temps-ci!) : Fizz est un service 100% en ligne. Comment ça fonctionne? Une fois votre forfait choisi, on livre votre modem à votre porte. Un technicien vérifiera toutes les connexions de l’extérieur, et vous n’avez qu’à brancher et installer le modem. C’est super simple! Vous avez des questions ou un petit pépin? Vous pouvez clavarder rapidement avec les représentants Fizz directement sur le site web — pas besoin, donc, d’attendre au téléphone qu’un agent se libère.



Un prix juste et fiable

Parce que personne n’aime être coincé, les forfaits Internet résidentiels de Fizz sont flexibles et sans contrat à long terme. Et comme ils sont illimités et tout inclus, aucune chance de recevoir une facture surprise à un moment donné. Pour le mobile, c’est pareil : Vous pouvez personnaliser votre forfait pour éviter les frais inattendus.

Fizz offre également un programme de récompenses très pratique : au fil du temps, vous accumulez des récompenses qui se traduisent en dollars d'économie récurrent sur votre forfait mensuel et en petits cadeaux à usage unique (des données mobile, par exemple). Si vous roulez sur un budget serré, c’est une excellente manière d’économiser.



À la fine pointe de la technologie

Fizz offre un service Internet vraiment fiable : aucune chance que vous n’arrivez pas à streamer votre série ! Leur modem Wi-Fi intelligent agit comme routeur et comme modem à la fois. Avec l’app Fizz Wi-Fi, vous pourrez vérifier tous les détails de votre réseau, de la vitesse (facile de diagnostiquer un problème!) à la liste des appareils connectés.

Sur votre modem, vous pouvez même programmer des horaires d’arrêt Wi-Fi pour vous encourager à aller vous coucher. Enfin, si vous invitez des amis ou de la famille, sachez que vous avez l’option de créer leur propre réseau personnalisé et sécurisé avec mot de passe. Vraiment pratique!



94% des membres Fizz abonnés au service d’Internet résidentiel se disent heureux de leur service. Qu’est-ce que vous attendez pour les rejoindre ?