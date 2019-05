Playdate: une mystérieuse console portable aux saveurs rétro

L’amour du jeu rétro a été très commercialisé dans les dernières années, notamment grâce aux consoles «mini» de Nintendo qui a rapidement épuisé ses stocks. À défaut d’avoir une Gameboy Classique sur le marché, il y aura bientôt la «Playdate» de Panic, une console portable remplie de surprises.

Dévoilée mercredi, la Playdate a un design rétro et des options surprenantes. Sur son côté droit, il y aura une manivelle que l’on peut tourner, ou «crinquer»; une fonction qui sera utilisée dans certains jeux.

L’écran est noir et blanc et ne sera pas tactile; deux options assez spéciales à l’ère moderne. Cependant, Panic n’a pas annoncé l’utilisation de cartouches; la Playdate aura plutôt 12 jeux inclus avec la console. Chaque semaine, un nouveau jeu apparaîtra gratuitement.

«Les 12 jeux de la première saison seront tous inclus - il n’y aura pas de frais supplémentaires», peut-on lire sur le site web. Cela veut peut-être dire que d’autres saisons seront envisagées!

Panic a travaillé avec plusieurs développeurs de jeux, dont le légendaire Bennett Foddy qui a conçu QWOP et Getting Over It; deux jeux qui testent la patience du joueur. Ça ne veut pas dire que les jeux de la Playdate seront frustrants, cependant. En fait, Panic refuse d’en dire plus sur les types de jeux que l’on va retrouver sur la console, préférant surprendre ses joueurs toutes les semaines.

La petite console jaune sera vendue à 149$ US et sera expédiée en 2020.