PlayStation Store: encore quelques heures pour profiter de plusieurs rabais!

Vous avez dépensé presque toute votre dernière paye en chocolats de Pâques? Rassurez-vous, vous devriez tout de même être en mesure d’acheter quelques jeux de PS4 grâce à cette vente «flash» sur le PlayStation Store!

Il faudra cependant vous dépêcher, puisque celle-ci prend fin ce lundi à 11h.

À travers les soldes, on retrouve notamment quelques titres récents comme The Division 2, Metro Exodus ou encore Ace Combat 7, de même que certains autres jeux AAA parus depuis un peu plus longtemps, mais bénéficiant d’importantes réductions de prix.

Voici sans plus attendre quelques rabais intéressants!

Tom Clancy’s The Division 2

PS4

79,99$ 66,39$

Metro Exodus

PS4

79,99$ 59,99$

Ace Combat 7: Skies Unknown

PS4

79,99$ 47,99$

Assassin's Creed Odyssey

PS4

79,99$ 26,39$

Shadow of the Tomb Raider

PS4

79,99$ 39,99$

Spyro Reignited Trilogy

PS4

53,49$ 40,11$

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

PS4

54,99$ 32,99$

Just Cause 4

PS4

79,99$ 39,99$

South Park: The Fractured but Whole

PS4

79,99$ 19,99$

Yakuza Kiwami 2

PS4

64,99$ 32,49$

Pour la liste complète, visitez le PlayStation Store.