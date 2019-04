Grande région de Montréal: les inondations compliquent la circulation

L’heure de pointe de lundi matin s’annonce particulièrement pénible dans la grande région de Montréal, alors que le pont Galipeault, qui relie l’île de Montréal et l’île Perrot via l’autoroute 20, est toujours fermé à cause du niveau inquiétant des eaux.

Deux routes majeures dans le secteur de Mirabel, la 117 et la 158, sont aussi inaccessibles. Pour pallier la fermeture de la route 117, entre la 50 et la 158, et la route 158, entre le chemin Saint-Simon et la 15, le transport sur la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme est gratuit les jours de semaine, et ce tant que la situation ne sera pas revenue à la normale.

Joël Lemay / Agence QMI

Dans l’ouest de Montréal, pour compenser la fermeture du pont Galipeault, les automobilistes peuvent toujours emprunter le pont de l’Île-aux-Tourtes sur l’autoroute 40 pour se rendre à Montréal, mais sont quand même fortement invités à utiliser la ligne de train Vaudreuil-Hudson, sur laquelle les déplacements sont aussi offerts gratuitement pour l’occasion.

Joël Lemay / Agence QMI

«Si tous les gens convergent de la 20 vers la 40, ça va être lourd. Si les gens peuvent prendre le train ou faire du télétravail, qu’ils le fassent», a insisté Maxime Guay, conseiller en communication pour le ministère des Transports.

Joël Lemay / Agence QMI

À noter que les services des autobus qui se rendent aux gares de train sont sans frais pour les résidents de l’île Perrot.

Jusqu’à ce que soit rouvert le tronçon de l’autoroute 20 entre les ponts Proulx et Galipeault, le péage sur l’autoroute 30 est également suspendu.

Situation critique

Le ministère des Transports n’était pas en mesure dimanche de dire quand le pont Galipeault sera rouvert ni quand les voitures pourront rouler de nouveau sur les routes 117 et 158 à Mirabel.

«Le niveau de l’eau est stable, mais ça ne baisse pas encore», a indiqué M. Guay à l’Agence QMI.

À la grandeur du Québec, c’est plus d’une quarantaine de routes qui sont présentement fermées.

À Gatineau, l’autoroute 50 est inaccessible à la hauteur du pont des Draveurs, forçant la fermeture des bureaux gouvernementaux pour la journée de lundi, a annoncé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors d’un point de presse, dimanche.

La ministre a par ailleurs rappelé que la population peut rejoindre la ligne téléphonique 511 ou se rendre sur le site Internet Québec 511 pour plus d’informations sur l’état du réseau routier.

Voici la liste des tronçons touchés par les inondations au Québec

Abitibi-Témiscamingue

Circulation en alternance R-111 à la hauteur sentier des Fougères, direction SUD, Val-d’Or, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture R-397 à la hauteur R-113, direction SUD et NORD, Secteur Lac-Despinassy, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin du Nord, direction SUD, Taschereau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Chaudière-Appalaches

Fermeture R-276 entre Rang des Érables et Avenue du Palais , direction OUEST et EST, Saint-Joseph-des-Érables, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance R-171 entre R-173 et Rang Saint-Étienne, direction SUD et NORD, Scott, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Laurentides-Lanaudière

Fermeture de 1 voie sur 2 A-15 à la hauteur km 57, direction SUD, Prévost, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture R-117 entre A-50 et R-158, direction SUD et NORD, Mirabel, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture R-158 entre Chemin Saint-Simon et A-15, direction OUEST et EST, Mirabel, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture R-327 entre R-364 et chemin White, direction SUD et NORD, Montcalm, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture R-327 à la hauteur chemin White, direction SUD et NORD, Arundel, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture R-327 à la hauteur lac Beaven, direction SUD et NORD, Arundel, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance R-333 à la hauteur rue St-Onge, direction SUD et NORD, Saint-Hippolyte, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance R-344 à la hauteur rue Saint-Gilles, direction EST, Saint-André-d’Argenteuil, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture R-344 à la hauteur chemin Principal, direction OUEST et EST, Saint-Joseph-du-Lac, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture ch ouimet à la hauteur chemin Boileau, direction OUEST et EST, Amherst, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture 7 e Avenue à la hauteur Rivière du Nord, direction SUD et NORD, Val-Morin, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Avenue à la hauteur Rivière du Nord, direction SUD et NORD, Val-Morin, durée indéterminée. Cause: Inondation. Fermeture rang Saint-Rémi entre R-158, Mirabel et chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Colomban, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture chemin du Tour-du-Lac à la hauteur ruisseau Busby, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture 5 e et 6 e Rang à la hauteur montée des Lévesque, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

et 6 Rang à la hauteur montée des Lévesque, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation. Fermeture chemin du Lac-Louisa à la hauteur route Principale, direction OUEST et EST, Wentworth-Nord, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture chemin de Kiamika à la hauteur rivière du Lièvre, direction OUEST et EST, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin de Dunany à la hauteur chemin Laurin, direction SUD et NORD, Lachute, durée indéterminée, détour Chemin Braemar. Cause: Inondation.

Fermeture Accès rue Rolland à la hauteur rivière du Nord, direction OUEST et EST, Sainte-Adèle, durée indéterminée. Cause: Accumulation d’eau.

Fermeture Chemin Principal vers R-344 OUEST et EST, direction SUD, Saint-Joseph-du-Lac, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin Lafrenière entre R-347 et chemin England, direction SUD et NORD, Saint-Damien, durée indéterminée, détour Chemin England, chemin Beauparlant, R-347. Cause: Inondation.

Fermeture Montée de la Baie à la hauteur R-344, direction SUD et NORD, Pointe-Calumet, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin de la Rivière-Tapani à la hauteur ruisseau McCormick, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin Deschambault à la hauteur rivière Kiamika, direction OUEST et EST, Kiamika, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Mauricie–Centre-du-Québec

Fermeture R-349 à la hauteur rivière aux Écorces, direction SUD et NORD, durée indéterminée, détour Détour rang de la rivière aux écorces R-348 et R-350 pour les petits véhicules. Cause: Inondation.

Montérégie

Fermeture pont Galipeault entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île-Perrot, direction OUEST et EST, durée indéterminée, détour A-40, pont de l’Île-aux-Tourtes. Cause: Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 pont de l’Île-aux-Tourtes entre Senneville et Vaudreuil-Dorion, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause: Travaux.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-40 à la hauteur chemin des Chenaux, direction EST, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture R-340 entre rue Léger et chemin Paul-Gérin-Lajoie, direction OUEST et EST, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture Avenue Saint-Charles à la hauteur rue Léger, direction SUD et NORD, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin des Outaouais entre R-342 et montée Inter-Provinciale, direction OUEST et EST, durée indéterminée, détour R-342, Montée Inter-provinciale. Cause: Inondation.

Montréal

Consultez la carte interactive de la Ville de Montréal pour connaître les artères municipales touchées.

Outaouais

Consultez la carte interactive de la Ville de Gatineau pour connaître les artères municipales touchées.

Fermeture de 1 voie sur 2, Circulation interdite aux véhicules lourds A-50 à la hauteur ruisseau de la Brasserie, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction EST, Gatineau, congestion, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction OUEST, Gatineau, congestion, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Accès A-50 à la hauteur R-307, direction OUEST, Gatineau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture A-50 Sortie 138 – Route 307, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture A-50 Sortie 138 – Route 307, direction OUEST, Gatineau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Accès A-50 à la hauteur R-307, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 2 R-148 à la hauteur ruisseau Brady, direction OUEST, Pontiac, durée indéterminée. Cause: Érosion.

Fermeture de 1 voie sur 2 R-148 entre Chemin Crégheur et Chemin de l’Hôtel-de-Ville, direction OUEST, Pontiac, durée indéterminée. Cause: Érosion.

Fermeture R-307 entre rue de Picardie et rue Blais, direction SUD et NORD, Gatineau, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Accumulation d’eau.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur ruisseau Blackburn, direction SUD, Cantley, durée indéterminée. Cause: Bris de la route.

Fermeture CHEMIN DE L’AIGLE à la hauteur rivière de l’Aigle, direction SUD et NORD, Egan-Sud, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance R-307 entre Chemin du Vieux-chemin et chemin du Busard, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur chemin du Parc, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause: Érosion.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur chemin de l’Église, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause: Bris de la route.

Fermeture R-321 entre rue Saint-André et rue de l’Hôtel-de-Ville, direction SUD et NORD, Saint-André-Avellin, durée indéterminée, détour Rang St Julie E, R323,A50. Cause: Inondation.

Fermeture R-307 à la hauteur chemin Goulet, direction SUD et NORD, Bowman, durée indéterminée. Cause: Bris de la route.

Fermeture R-317 entre R-321 et rue Principale, direction SUD et NORD, Ripon, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture chemin Corrigan à la hauteur rivière Joseph, direction OUEST et EST, Aumond, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Rue du Collège entre rue Donalda et rue Fabien, direction OUEST et EST, Montcerf-Lytton, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin d’Eardley entre Chemin Sincennes, La Pêche et Chemin Bradley, Pontiac, direction SUD et NORD, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Circulation en alternance chemin de Blue Sea Nord à la hauteur chemin Léonard, direction NORD, Blue Sea, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin Joly à la hauteur rivière Joseph, direction SUD et NORD, Déléage, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture chemin du lac Murray à la hauteur crique des Pères, direction SUD et NORD, Aumond, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture chemin Émard à la hauteur crique des Cèdres, direction SUD et NORD, Aumond, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Fermeture Chemin de Blue Sea Nord/Chemin d’Orlo/Rue Principale entre Chemin Léonard et montée des Pins, direction SUD et NORD, Blue Sea, durée indéterminée. Cause: Inondation.

Québec (Capitale-Nationale)