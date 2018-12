Plusieurs anciens du Canadien à la Coupe Spengler

Hockey Canada a dévoilé jeudi le nom des 25 joueurs qui représenteront le pays à la Coupe Spengler, prévue à Davos, en Suisse, du 26 au 31 décembre, et parmi les athlètes invités, il y a plusieurs anciens hockeyeurs de l’organisation du Canadien de Montréal en plus de l’actuel défenseur du Rocket de Laval Simon Després.

Ce dernier, qui a signé un contrat d’essai professionnel avec la filiale du Tricolore au début du mois de décembre, sera accompagné notamment de Maxim Lapierre, Dominic Moore, Zachary Fucale, Matt D’Agostini, Torrey Mitchell et Adam Cracknell, un ancien du Rocket. Le Québécois Maxim Noreau portera aussi l’uniforme du Canada.

Le gardien Jared Coreau, les défenseurs Kevin Bieksa, Kyle Quincey et Patrick Wiercioch ainsi que les attaquants Chris DiDomenico, Zach Boychuk, Daniel Winnik et Zac Dalpe sont au nombre des ex-joueurs de la Ligue nationale conviés par la fédération nationale.

«Nous sommes excités à propos du groupe de cette année, puisque nous avons assemblé une équipe dont certains joueurs ont déjà vécu l’expérience de la Coupe Spengler et des Jeux olympiques d’hiver de 2018, tandis que d’autres sont nouveaux et contribueront au succès de l’équipe», a déclaré dans un communiqué le codirecteur général Sean Burke.

«La Coupe Spengler s’avère un fait saillant de la saison pour notre personnel et nos joueurs, puisque c’est excitant de s’imprégner de la culture et de l’ambiance entourant l’événement à Davos et d’affronter cinq équipes d’expérience», a ajouté son homologue Ron Francis.

Le Canada a gagné le tournoi au cours des trois dernières années.