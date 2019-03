Prince Charles à Cuba: berlines et énergie solaire au menu mardi

Le prince Charles, accompagné de son épouse Camilla, est arrivé mardi au volant d’une décapotable MG de 1953 au parc John Lennon de La Havane, avant de se rendre à une centrale solaire, au troisième jour de sa visite officielle sur l’île.

Dans ce parc qui abrite une statue du chanteur des Beatles, près d’un bar dédié au groupe britannique, « Le Sous-Marin Jaune », le prince s’est vu offrir un cigare et a rencontré de nombreux propriétaires de vieilles voitures et motos, qui ont fait la renommée mondiale de La Havane.

Costume couleur crème et lunettes de soleil sur le nez, l’héritier de la couronne britannique et son épouse la duchesse de Cornouailles, protégée du soleil par une ombrelle, se sont approchés des nombreux Cubains et représentants de la communauté britannique venus les saluer.

Cette première visite officielle d’un membre de la famille royale britannique sur l’île survient au moment où cette dernière, confrontée à un durcissement des sanctions américaines, a soif d’investissements étrangers.

Le Royaume-Uni cherche aussi à accroître son influence à Cuba, avec qui le commerce bilatéral a chuté de 168,3 millions de dollars en 2013 à 63,6 millions en 2017, selon les chiffres officiels.

L’Union européenne est devenue le premier partenaire commercial de cette île et Londres, même en plein Brexit, veut profiter de cet élan, avec surtout deux secteurs en ligne de mire: le tourisme - près de 200 000 Britanniques s’y rendent - et l’énergie.

Le prince Charles, très engagé dans la défense de l’environnement, participe mardi à la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale solaire financée notamment avec des fonds britanniques, qui entrera en service en décembre et deviendra la plus grande des Caraïbes.

La veille, il avait parcouru à pied, avec Camilla, les rues du quartier historique de La Havane où il a dévoilé une statue de William Shakespeare, puis partagé un dîner officiel avec le président Diaz-Canel.

« Lors de cette rencontre cordiale, (les deux hommes) ont échangé sur l’état positif des relations bilatérales, qui reposent sur la coopération et le respect mutuel », a indiqué le gouvernement cubain, soulignant leur volonté commune de « développer les liens dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture, la protection de l’environnement et le développement durable ».

Le couple partira mercredi après-midi en direction des îles Caïmans, un territoire britannique.