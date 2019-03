Prisonnier de son véhicule, il survit cinq jours en mangeant de la sauce piquante

Coincé dans sa voiture embourbée dans la neige, un homme de l’Oregon aurait survécu pendant cinq jours en s’alimentant uniquement de sachets de sauce à taco.

Selon la station de télévision locale KATU, Jeremy Taylor, accompagné de son chien Ally, s’est retrouvé prisonnier de la neige sur une route secondaire de Sunriver, en Oregon, le 24 février dernier alors qu’il allait faire un plein d’essence à bord de son VUS.

Incapable de reprendre son chemin, l’homme de 36 ans a alors passé la nuit dans sa voiture. Le lendemain, Taylor et son chien ont tenté d’aller chercher de l’aide à pied, mais sans succès en raison de la trop grande quantité de neige.

Le duo a donc entamé, bien malgré lui, un séjour de près d’une semaine à bord du véhicule, ne démarrant le moteur qu’à l’occasion pour se réchauffer... et s’alimentant uniquement de trois petits sachets de sauce piquante Taco Bell!

Le fameux condiment a fait son travail (et bien plus), puisque Taylor et Ally ont été retrouvés en bonne santé, bien qu’affamés, cinq jours plus tard par les hommes du bureau du shérif du comté de Deschutes.

Comme quoi il n’y a rien de mal à faire le plein de sachets de sauce lors d'un prochain arrêt à votre fast-food favori. Au contraire, ça pourrait bien vous sauver la vie!