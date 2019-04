Découvrez (enfin!) ce qui se cache dans les coulisses de La Voix

Le plus récent épisode du balado de QUB radio La Voix à l’aveugle permet une première incursion dans les coulisses de La Voix, levant le voile sur l’envers du décor.

Productrice au contenu de l’émission, Isabelle Viviers révèle ce qui se déroule en arrière-scène du populaire rendez-vous de TVA.

Loges des coachs et des candidats, coiffure et maquillage, machines à boucane et éclairage; plusieurs lieux et éléments de ce succès sont ainsi démystifiés.

Dans cet épisode, on apprend notamment que le «one-piece» (la combinaison) est en vogue cette année parmi les candidates féminines, ce qui complique les visites aux toilettes.

En pleine séance de maquillage, Lara Fabian nous révèle également comment elle se sent, peu de temps avant le début de l’enregistrement d’une ronde des Duels.

Les 40 candidats toujours en lice à La Voix se retrouveront ce dimanche sur les Chants de bataille, dernière étape avant le début des Directs.

ÉCOUTEZ l'épisode complet de La Voix à l’aveugle:

