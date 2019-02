PUBG et Resident Evil se donnent rendez-vous dans la version mobile du «battle royale»

À la suite du remarquable succès du remake de Resident Evil 2 sur console et PC, les versions Android et iOS de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) accueillent un crossover officiel appelé «Survive Till Dawn».

Annoncé en décembre 2018 et lancé à l'occasion de la mise à jour du 19 février, le mode restera disponible pour une durée limitée, jusqu'à une date encore inconnue.

Les skins, le menu principal et la musique de Resident Evil 2 sont inclus dans la mise à jour, de même que plusieurs altérations élaborées à l'occasion du premier anniversaire de l'application Android et iOS (lancée en Chine le 9 février 2018 et ailleurs le 19 mars).

Le remake HD du jeu Resident Evil 2 (1998), édité en janvier 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC, a été acclamé par la critique pour ses nouveautés visuelles, sonores et relatives au gameplay, ainsi que pour la préservation du sens aigu de l'action présent dans le jeu d'origine.

Il s'agit de la deuxième collaboration internationale pour PlayerUnknown's Battlegrounds. Au mois de novembre 2018, le jeu avait proposé des tenues de personnages inspirées de Harley Quinn et du Joker, deux personnages de Suicide Squad.

Le concurrent Fortnite s'était aussi associé à Marvel en 2018 à l'occasion de la sortie du film Avengers: Infinity War, en offrant un mode temporaire permettant d'incarner Thanos et de se servir du gant de l'infini vu dans le film.