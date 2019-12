Quatre ambiances lumineuses pour la maison connectée

En association avec

Quelques ampoules connectées et un téléphone intelligent suffisent pour transformer l’ambiance de votre maison en un seul clic. Voici quatre éclairages à considérer selon les occasions.

Pour les romantiques

Les ampoules connectées permettent d’ajuster l’intensité lumineuse et la teinte de l’éclairage. On préfère une lumière blanche inspirée du soleil le jour, mais une lueur jaune qui rappelle les ampoules incandescentes le soir.

Quelques marques offrent des ambiances prédéfinies particulièrement adaptées aux soirées romantiques, comme Philips Hue. Le mode « romance à la chandelle » imite ainsi l’éclairage d’une chandelle, avec sa teinte jaune et sa luminosité variable. Il est possible de choisir ce mode en utilisant l’application mobile de l’entreprise, ou de le commander avec sa voix à un assistant vocal comme Alexa.

Certaines ampoules intelligentes reproduisent, quant à elles, les couleurs de l’arc-en-ciel. On les place derrière un meuble pour un éclairage indirect doux et on les allume avec une teinte rouge pour changer efficacement l’ambiance d’une pièce.

Mode disco

Des applications mobiles peuvent programmer automatiquement les ampoules pour les faire changer de couleur et clignoter pendant une soirée. Avec des ampoules variées et bien placées, un salon se transforme en véritable plancher de danse.

Pour produire cet effet, les propriétaires du système Philips Hue peuvent utiliser l’application Hue Disco (environ 5 $ sur Android et iOS). Quant à l’application Home Light Show (3,99 $ sur iOS), elle synchronise les ampoules compatibles avec HomeKit d’Apple.

Certaines applications, comme Light DJ, peuvent aussi synchroniser la musique qu’on écoute avec les produits Philips Hue, Nanoleaf et LIFX. Des versions gratuites et payantes sont offertes sur Android et iOS.

Cinéma maison

Des barres de lumière comme les Philips Hue Play s’orientent vers le mur derrière une télé pour amplifier l’immersion pendant un film ou un jeu. Pour un effet encore plus réussi, on peut synchroniser l’éclairage avec ce qui se passe à l’écran. Le boîtier de synchronisation HDMI Hue Play (299,99 $) est requis pour en profiter sur une télé, mais un logiciel gratuit suffit sur un ordinateur.

Des applications Android et iOS permettent aussi de reproduire cet effet, comme Sync My Lights (2,49 $ par année). D’autres internautes programment alors l’éclairage pour des milliers de films. Il est même possible de créer ses propres formules pour que les autres puissent mieux apprécier leur série télé préférée.

Lumières antivol

Les minuteurs d’autrefois allumaient et éteignaient une lampe à heure fixe pour donner l’impression que quelqu’un était présent dans la maison. Les systèmes d’éclairage modernes permettent toutefois de pousser le concept encore plus loin, dans toutes les pièces de la maison.

IKEA, LIFX, Samsung : les applications de toutes les marques d’ampoules facilitent la programmation de l’éclairage avec précision. La lumière allumée pour quelques minutes dans une salle de bain et une lumière allumée dans la chambre une heure avant le coucher peuvent alors confondre un voleur aux aguets.

Combinées à d’autres accessoires, les ampoules intelligentes peuvent aussi servir d’alarme. Un détecteur de mouvement à l’extérieur peut, par exemple, activer l’éclairage à l’intérieur. La méthode a ses limites, mais elle pourrait faire douter certains criminels.