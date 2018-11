Quel jeu vidéo a la plus belle musique?

Comme au cinéma, la musique joue un rôle extrêmement important dans le monde du jeu vidéo. Qu’elle soit intense ou discrète, forte ou angoissante, elle peut servir à communiquer une intention de la part du développeur.

Cette semaine au podcast Pèse sur Start, nos animatrices Lemus et Kazzie ont invité leur boss André Péloquin qui gère aussi la marque Disque Dur. Grand gameur et fou de musique, il était l’invité parfait pour jaser de l'impact de la musique des jeux vidéo à travers les années. Il partage aussi de doux souvenirs d'enfance avec l'Intellivision, alors préparez-vous à revivre les années 80 et ses sons parfois grichants.

Un épisode qui parle de Donkey Kong Country, Thunder Castle, Grand Theft Auto, Child of Light et plus encore!

Écoutez l'épisode



Le podcast Pèse sur Start est disponible sur QUB Radio et vos plateformes préférées dont Spotify, iTunes et Google Play. Bon show!