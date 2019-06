Quoi de 9 Mtl et Ailleurs

1) Le Festival des Vins de Saguenay

La 13e édition du Festival des Vins de Saguenay, un de mes festivals chouchou au Québec, se tiendra du 11 au 13 juillet.

Déguster de délicieux vins en pleine rue dans un cadre urbain enchanteur, voilà le concept unique que propose le Festival des Vins de Saguenay. Convivial et décontracté, le Festival, offre à tous, la chance de découvrir des vins pour tous les budgets avec son système de coupons et son accès gratuit au site. Pour une 13e année, c’est l’animateur et sommelier Philippe Lapeyrie qui revêt le titre de porte-parole de l’événement.

Personnellement, je suis un visiteur de ce festival depuis quelques années et ce qui me séduit le plus, c’est l’incroyable gentillesse des gens de la région, offrant une convivialité et une joie de vivre communicative unique. Aussi, le vaste choix des vins dégustés à chaque station de dégustation et la disponibilité et la bienveillance des agents de vins présentant comme il se doit, les produits aux festivaliers. Bravo aux organisateurs de perpétuer cette belle fête rassembleuse, un verre à la main. Le Festival des Vins de Saguenay est une présentation de la SAQ, en collaboration avec la Ville de Saguenay, le Gouvernement du Québec, 96.9 Rouge, Desjardins Caisses du Saguenay, Nutrinor, le Casino de Charlevoix, Léo Automobile Honda et Éduc’Alcool. Un remerciement spécial à Éduc’Alcool, présentateur des dégustations animées à la Boîte à vin 96.9 Rouge, qui rappelle que la modération a bien meilleur goût.

Pour information: www.festivinsaguenay.ca

2) Le Grand marché

Vous connaissez le grand marché, non non, pas le Marché Jean-Talon dans la petite Italie à Montréal, non plus le Marché Atwater au bord du canal Lachine, entre la Petite Bourgogne et St Henri.

Je vous parle du Grand Marché de Québec ouvert il y a quelques jours dans la Capitale nationale. Un lieu tout neuf, moderne, porté sur l’innovation, la culture et la nourriture évidemment. Mais aussi, sur la recherche et le développement, sur le partage avec la présence de la Tablée des chefs, sur les artisans régionaux proposant ce qu’il y a de meilleur ici chez nous: Zone alimentaire, Espace famille, Vitrines technologiques, Mycélium, Les Urbainculteurs. Le Grand Marché est un lieu de rencontre, un lieu de vie, un lieu rassembleur qui démontre une fois de plus le dynamisme de l’industrie des métiers de bouches au Québec avec l’excellence en mortaise. Bravo et longue vie pour cette initiative audacieuse et bon succès.

Ah oui, j’oubliais, le stationnement est gratuit pour les deux premières heures.

Le Grand Marché de Québec

250-M, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec.

Stationnement P4

Du lundi au vendredi : de 9 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h

Pour information : https://www.legrandmarchedequebec.com/fr/

3) Bar à Gin dans le Vieux-Montréal

Un nouveau bar à Gin est ouvert dans le Vieux-Montréal.

Les spiritueux du Québec ont la cote. En effet, après la Vodka québécoise qui remporte des concours dans le monde entier, c’est au tour du Gin de prendre la vedette sur les tablettes et de voir de plus en plus de bars la mettre en évidence, comme le nouveau resto-bar Licence IV. Vous y retrouverez plus de 60 sortes de Gin, dont une quarantaine du Québec. Voilà de quoi donner aux amateurs de cette boisson de plus en plus populaire le goût de se faire gâter par des mixologues amoureux de produits de qualité d’ici et d’ailleurs. Cuisine Française réconfortante, ambiance festive.

Licence IV Vieux-Montréal

143, rue Saint-Paul Ouest

Montréal

Ouvert tous les jours

Pour information : https://www.facebook.com/licence4.ca

4) Le Lapin saute de bonheur à Québec !

Restos Plaisirs annonce avec enthousiasme qu’une nouvelle toque prend les commandes de la cuisine du restaurant Lapin sauté, qui a pignon sur rue dans le quartier Petit Champlain, soit le réputé chef Francis Pouliot. Gagnant de l’édition 2015 de l’émission Les Chefs!, Francis Pouliot cumule plus de 15 ans d’expérience en cuisine.

Le chef a fait ses classes parmi les meilleurs restaurants de la province, tels que l’Initiale - Relais & Châteaux, le Laurie Raphaël, le Château Bonne Entente et le Toast!

Pas étonnant que les clients vont sauter de joie.

Adresse : 52 Rue du Petit Champlain

Québec

Téléphone: (418) 692-5325

Pour information : www.lapinsaute.com

5) BleuRoyal Gin

Disponible à la SAQ depuis 6 mois, le BleuRoyal Gin intrigue par sa couleur et séduit par sa saveur délicate de fleurs sauvages parfumées.

Le produit, dont le nom évoque bien sûr sa couleur unique d’un bleu profond, atteint pour une troisième fois la seconde place au palmarès des ventes de gin québécois à la SAQ. Je vous le recommande avec des notes d’agrumes, particulièrement quelques gouttes de Yuzu ou de la lime. Ajoutez un peu de vermouth blanc et du Tonic, c’est rafraichissant, divin. Voilà un apéro pour votre été.

Pour information : www.bluepearldistillery.com

6) Pâtisseries sans gluten

Nous sommes dans une période des sans: sans sucre, sans gras, sans produits artificiels, sans gluten... La Fabrique Essentielle confectionne des produits de pâtisserie entièrement naturels, et sans gluten.

Évidemment, je découvre énormément de produits chaque année et tous ne sont pas d’heureuses découvertes. C’est donc avec plaisir que je vous présente la compagnie la Fabrique Essentielle qui prépare des belles petites pâtisseries que vous pourrez garder au congélateur et sortir au besoin. Les duos fruits sont particulièrement savoureux, mais les duos choco et caramel sont vraiment mes chouchous.

Les tartelettes Duo fruits et le Duo choco sont vendues au prix de détail suggéré de 13,99 $ (boîte de 4 tartelettes). On les trouve au comptoir des surgelés de certains magasins IGA, dans Les Marchés Tradition, Marché Bonichoix, Cool&Simple et Rachelle-Béry.

Je sais que vous adopterez facilement ces petites pâtisseries que vous soyez intolérants au gluten ou non.

Pour information : https://www.lafabriqueessentielle.com

7) Vive la pomme

Domaine De Lavoie

Estelle et Francis Lavoie, natifs de la Gaspésie, s’installent à Rougemont en 1983. Le couple achète un premier petit verger pour cultiver cette richesse locale, la pomme.

Quelques années plus tard, une seconde parcelle est acquise tout près du domicile familial. Le Domaine s’agrandit et développe une expertise dans la production du vin et du cidre. Aujourd’hui, leur Domaine compte plus de 83 000 vignes, 20 000 pommiers ainsi que 4 000 poiriers. C’est en 2008 que leur fils Francis-Hugues devient partenaire dans l’entreprise familiale. Père et fils vous transmettent leur passion à travers une riche expérience au Domaine de Lavoie. Aujourd’hui, le Domaine de Lavoie nous présente une boisson rafraichissante pour les chaudes journées d’été. Je pense aussi particulièrement à ceux qui aimeront apporter des canettes pour les randonnées et les escapades en camping.

Hugues - 100% Pomme

Un cocktail au cidre de pomme contenant un pourcentage de 6,5% d’alcool, fait à partir de la pomme Cortland et McIntosh.

Disponible un peu partout dans les SAQ du Québec, sinon au vignoble; Domaine De Lavoie : 100 Rang de la Montagne, Rougemont, QC J0L 1M0

Code SAQ : 13374749

Prix : 10 $ pour 4X355 ml

Pour information : https://de-lavoie.com/domaine-de-lavoie

8) Le GIB FEST

Plus qu’un festival, c’est un amalgame d’activités créant une recette festive en plein coeur du centre-ville portuaire de Sorel-Tracy, vieux de plus de 375 ans. Une ambiance unique, le point de rencontre annuel par excellence de plus de 125 000 visiteurs en quête de divertissement haut en couleur.

Spectacles de La Chicane, Koriass, Ludovick Bourgois, Émile Bilodeau, Les Porn Flakes...plus d’une quarantaine de spectacles du 5 au 13 juillet pour cette 42e édition.

Depuis maintenant plus de 40 ans donc, les commerçants organisent leur traditionnelle vente-trottoir. L’occasion parfaite afin de bénéficier des rabais des commerces tout en profitant d’une ambiance festive unique! Le Gib Fest est aussi l’occasion de découvrir les nombreux restaurants et terrasses sorelois situés au centre des festivités. Les boutiques et les restaurants sont toujours au coeur de ce festival rassembleur. N’oubliez pas d’ailleurs de manger la fameuse gibelotte, c’est un incontournable.

Pour information : https://gibfest.ca

9) La Maison Lavande célèbre 10 ans en affaires... et en famille!

L’arrivée de la belle saison rime avec escapade du côté de La Maison Lavande. L’entreprise de la famille Ferron-Joannette basée sur les talents de chacun des membres de la famille, aidée de ses 85 employés, célèbre cette année 10 ans en affaires.

L’an dernier, la famille a d’ailleurs connu sa meilleure saison en accueillant 50 000 visiteurs en 6 semaines dans les champs en fleurs, témoignant de la popularité grandissante du site bucolique. Un site agrotouristique qui attire les foules chaque été.

Le site agrotouristique, situé à seulement 35 minutes au nord de Montréal, s’enrichit chaque année de nouveautés pour surprendre et répondre aux besoins toujours grandissants des consommateurs qui souhaitent s’imprégner des odeurs, des paysages et aussi de l’expérience de La Maison Lavande.

La Maison Lavande

902, Chemin Fresnière

Saint-Eustache.

GPS : J7R 0G4

Pour information : https://www.maisonlavande.ca/fr/