Remparts : Kurashev sauve les meubles à Bathurst

Les Remparts ont eu besoin de tout leur petit change pour venir à bout de la pire équipe de la LHJMQ, dimanche après-midi. Un but de Philipp Kurashev à la 55e seconde de la période de prolongation a délivré les hommes de Patrick Roy qui l’ont emporté 6-5 sur le Titan de Bathurst au Centre régional K.C. Irving.

Québec mettait ainsi un terme à cette séquence de trois parties sur la route avec une récolte de quatre points en infligeant un 20e revers de suite aux troupiers de Mario Durocher. Ils renoueront avec leurs partisans mardi soir avec la visite des puissants Voltigeurs de Drummondville.

Dimanche, malgré la précarité de l’adversaire auquel ils faisaient face, les Remparts ont encore eu du mal à gérer leur avance de 3-1. Le Titan est revenu de l’arrière à trois reprises, envoyant tout le monde en surtemps avec une minute et des poussières à écouler au temps réglementaire grâce à Cole Rafuse.

«Je trouvais qu’on dominait ce match. On jouait un fort match jusqu’à tant qu’on se fasse marquer deux buts en fin de deuxième [qui ont fait 3-3], dont un en désavantage numérique. On leur a donné de la vie.

«Cela dit, j’ai aimé le fait qu’on ne s’est pas laissés déranger. Chaque fois, on revenait plus fort, mais défensivement et en désavantage numérique, on doit être meilleurs et on ne peut pas donner de l’espoir à une équipe quand on joue bien», a analysé Patrick Roy en conférence téléphonique.

Week-end difficile en avantage numérique

Les Remparts ont bousillé quatre occasions sur le jeu de puissance de faire mal aux pauvres locaux qui n’ont pas célébré à la maison depuis le 5 octobre dernier! Vendredi, à Rimouski, ils n’avaient rien généré en deux occasions. Le pointage aussi serré rendait d’ailleurs Roy un peu inconfortable.

«À quelque part, ça me chicote un peu, mais à mi-chemin, je me suis dit que ça n’avait pas de sens qu’on aille pas une plus grosse avance. Une avance de deux buts, ce n’est rien dans le hockey d’aujourd’hui.

«Je suis content qu’on aille marquer des buts, ça ne peut pas nous nuire. En avantage numérique, on a eu de très bonnes chances à un moment donné, mais ce ne fut pas assez. Ça aurait pu être des buts importants», a souligné le Diable en chef.

Kurashev a fini sa journée avec trois points tandis que Pierrick Dubé s’est illustré avec deux buts. Devant le filet, Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 26 rondelles.

En vitesse

L’ancien attaquant des Remparts, Jesse Sutton, a récolté deux aides dans la défaite, lui qui se débrouille plutôt bien depuis son arrivée dans la péninsule acadienne aux Fêtes comme en témoignent ses six buts et 19 points en 23 rencontres... L’entraîneur associé Martin Laperrière sera honoré avant le match éliminatoire de mercredi soir du Blizzard du Séminaire Saint-François pour avoir guidé Équipe Québec à la médaille d’or au tournoi de hockey masculin des Jeux du Canada, à Red Deer.