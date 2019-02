Réplique cinglante à un rapport de l’Inspectrice générale de Montréal

MONTRÉAL – L’un des architectes visés par un rapport de l’inspectrice générale de Montréal, qui suggère à l’administration Plante d’écarter deux professionnels du projet de nouveau complexe aquatique à Rosemont, parle de «salissage».

«Il y a des éléments techniques là-dedans qui ne sont pas mis en évidence et qu’il faut regarder», a fait savoir mardi l’architecte Daniel Fontaine, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le plus récent rapport du Bureau de l’Inspectrice générale de Montréal (BIG) Me Brigitte Bishop, remis lundi aux élus montréalais. Il fait état de ce projet qui consiste à construire un nouveau complexe aquatique de quelque 5000 mètres carrés à Rosemont incluant une piscine de natation, un bassin d'acclimatation, des gradins et des salles multifonctionnelles.

L'Inspectrice générale reproche à l’architecte Daniel Fontaine et au spécialiste aquatique de la compagnie GBI, Réjean Savard, d'avoir contribué à diriger une portion de l’appel d'offres pour favoriser l'achat de bassins en faveur des produits Myrtha.

Me Bishop recommande que Poirier Fontaine Architectes et GBI ne soient pas affectés à la surveillance des travaux relativement aux bassins de piscines.

«Je suis un professionnel, on assume les choix qu’on a faits, a rétorqué M. Fontaine. Un système de piscine, de bassin, c’est très complexe. Ç’a été simplifié à sa plus simple expression par des gens qui ne connaissent absolument pas le milieu. On n’a aucun intérêt nous à favoriser l’un ou l’autre des projets.»

La Ville prend acte du rapport

De son côté, la Ville promet de se pencher sur les conclusions du rapport du BIG.

Le responsable des infrastructures de l’eau au Comité exécutif, Sylvain Ouellet, a affirmé que ce contrat «pourrait être annulé, mais il pourrait aussi être modifié, étant donné que l’appel d’offres n’est pas terminé».

«Pour éviter de prolonger indûment le dossier, c’est probablement aussi cette dernière option-là qui va être choisie», a-t-il poursuivi.