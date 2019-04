Rigaud et Pointe-Fortune activent les mesures d’urgence

RIGAUD – Les municipalités de Rigaud et de Pointe-Fortune, en Montérégie, ont activé les mesures d’urgence, mercredi après-midi, alors qu’une crue plus importante que celle de 2017 est attendue au cours des prochains jours, ce qui fait craindre le pire aux autorités.

Durement touchées lors des inondations historiques du printemps 2017, Rigaud et Pointe-Fortune ont décidé de mettre leurs équipes sur le terrain en état d'alerte, d’autant plus que d’importantes précipitations de pluie sont attendues au cours des jours à venir.

«Selon les prévisions, la situation évoluera très rapidement. Les autorités anticipent même qu’elle sera supérieure à celle survenue en 2017, considérant qu’au 23 avril prochain, les prévisions hydrauliques réfèrent à un débit de 9000 m3/sec à la Centrale de Carillon», a-t-on indiqué, par communiqué.

«Les citoyens riverains doivent dès maintenant mettre en place les mesures préventives d’usage et, si possible, évacuer d’ici les 24 prochaines heures», ont ajouté les deux municipalités.

Rappelons que les résidents du secteur avaient été invités lundi à se préparer à des inondations. Certains chemins sont d’ailleurs déjà interdits à la circulation et d’autres ont été balisés.

Des équipes du service de sécurité incendie et des intervenants psychosociaux vont sillonner le territoire au cours des prochains jours pour épauler les résidents.

Rigaud et Pointe-Fortune rappellent à leurs citoyens quelques mesures à prendre, lesquelles peuvent aussi servir à d’autres personnes:

Ranger en hauteur, ou monter à l’étage supérieur, les objets qui se trouvent dans le vide sanitaire et dans le garage ou le cabanon;

Enlever ou fixer tous les biens qui se trouvent à l’extérieur sur les terrains afin d’éviter qu’ils soient projetés ou emportés par l’eau;

Préparer des sacs de sable et avoir du polythène afin de pouvoir colmater les ouvertures du premier étage, mais pas celles du vide sanitaire;

Préparer un plan familial d’urgence ainsi qu’une trousse d’urgence 72 heures.

De plus, il est important de rappeler qu’avec la pression que l’eau peut occasionner sur un bâtiment, il est nécessaire de ne pas bloquer l’accès au vide sanitaire et d’utiliser les sacs de sable pour couvrir uniquement les portes et les fenêtres. Aussi, l’utilisation continue d’une pompe pour sortir l’eau qui se trouve à l’intérieur peut également amener une très forte pression sur la structure. Malheureusement, il est parfois préférable de laisser l’eau entrer afin de diminuer les dommages possibles.