Roxane Bruneau célèbre 2018

La carrière musicale de Roxane Bruneau a réellement pris son envol en 2018 et atteindra l'apogée le 31 décembre, alors que la chanteuse donnera un spectacle en compagnie, entre autres, d'Hubert Lenoir, Andréanne A. Malette et Émile Bilodeau sur la scène du Vieux-Port dans le cadre de Montréal en fêtes où des milliers de festivaliers sont attendus pour défoncer l’année.

Elle y interprètera deux chansons, tirées du répertoire traditionnel du jour de l’An, en plus de trois autres tirées de ses propres compositions. Impossible de savoir lesquelles, elle laissera planer le mystère jusqu’au jour J. On peut cependant déjà supposer que Des p’tits bouts de toi et J’pas stressée, ses deux titres vedettes qui ont cumulé à eux seuls près de 4 millions de vus sur YouTube, feront parti du spectacle.

Ces deux morceaux sont sortis tout droit de Dysphorie, son premier souffle musical lancé à l’été 2017. Un opus qui l’a amené en tournée partout au Québec et, un peu plus tôt cette année, en Suisse.

« Il faut savoir que je suis une grande anxieuse et, cette année, j’ai réussi à faire plein de choses que je n’aurais jamais imaginé possibles avant, telles que prendre l’avion pour faire des concerts en Suisse, jouer aux Francofolies, au Club Soda et à l’ADISQ », reconnaît Roxane Bruneau.

Dominick Gravel/Agence QMI

Fière de 2018

Au terme de cette année mouvementée, la chanteuse apprenait qu’elle était en nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie Révélation de l’année, aux côtés d’Hubert Lenoir, Lydia Képinski, Loud et Ludovick Bourgeois. Une distinction qui lui donne désormais le droit de conquérir la musique sans gêne ni timidité.

« Ma nomination, ça a été le moment le plus marquant dans mon année, s’exclame-t-elle avec fierté. J’ai toujours eu le syndrome de l’imposteur, jusqu’à ce moment-là où j’ai compris que j’avais aussi ma place dans cette industrie ».

Son passage à l’ADISQ est le diplôme qu’elle n’a jamais reçu. Elle n’a fait aucune école de musique ni grand concours de chant et, pourtant, elle réussit à tirer son épingle du jeu. Elle a, à tâtons, diffusé ce qui la faisait vibrer sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce que sa musique trouve écho auprès de Raymond Du Berger, le grand manitou de Disques Artic Records. La suite de l’histoire, elle est en train de l’écrire.

Dominick Gravel/Agence QMI

Tour du chapeau

Si le nom de Roxane Bruneau vous dit quelque chose, ce n’est sûrement pas un hasard. En plus de porter le chapeau d’auteure-compositrice-interprète, elle est aussi humoriste et comédienne. La jeune femme s’est d’abord fait connaitre – et adulé - sur le web grâce à des capsules humoristiques mis en ligne sur sa chaîne YouTube.

« J’ai commencé sur internet, mais j’ai réussi à sortir de l’écran et à percer le vrai monde avec la musique, dit-elle. Chaque like, chaque statistique, sont devenues une vraie personne, ça m’impressionne chaque fois ».

Bien que la musique ait pris davantage de place en 2018, l’humour est omniprésent dans ses spectacles, qui oscillent entre les verres d’oreilles entraînants et les éclats de rire. D’ailleurs, si vous avez manqué l’un d’eux, il reste encore plusieurs dates disponibles en 2019, dont le 15 et le 23 février au Club Soda.

L’année qui vient s’annonce encore plus rock and roll que la précédente. « J’espère perdurer longtemps », avoue-t-elle en guise de conclusion.

C’est quoi la clé pour perdurer?

« Je ne sais pas, c’est justement cette angoisse-là qui me pogne le dimanche après-midi. Il faut que ce que je crée pour la suite soit aussi bon, sinon meilleur, que ce que j’ai proposé ».

Seul 2019 lui dira!

Lydia Képinski revisite 2018

Lydia Képinski vient d’un autre monde. La musique semble lui parler autrement, c’est peut-être pour cette raison qu’elle a décidé de la chanter différemment. Elle caresse le sarcasme avec une intelligence rafraîchissante sur Premier juin, son premier opus, qu’elle revisitera à Montréal en Fêtes, le 31 décembre.

Quelle est ta grande fierté de 2018?

« Le spectacle Sadnight qu’on a présenté dans le cadre de POP Montréal à l’automne. On a créé un spectacle unique dans un cinéma pornographique qui s’appelle le Cinéma L’amour. »

Qu’as-tu trouvé de plus difficile en 2018?

« Ça a tellement été une belle année, c’est dur de trouver quelque chose! Je dirais que faire ma comptabilité a été ce que j’ai trouvé le plus difficile. »

Qu’as-tu préparé pour Montréal en fêtes?

« On n’a pas encore fait de général, donc on ne sait pas encore à quoi va ressembler le spectacle, mais je sais que je vais faire trois chansons de mon répertoire. Pour la première fois de ma vie, je vais faire une seule chose de ma soirée, plutôt que de courir quatre partys en même temps, ça va être le fun. »

Quels sont les projets qui t’attendent en 2019?

« Peut-être un deuxième album, mais ce ne sera pas le genre d’album auquel on s’attend. On veut que ce soit une surprise, on travaille là-dessus depuis septembre. Ce sera une continuité de ce que j’ai présenté, mais dans une autre direction. »

Montréal en fêtes

Du 20 au 31 décembre, le Vieux-Montréal prend des airs de fêtes. Cela fait déjà six ans que Montréal en fêtes accompagne les festivaliers jusqu’au décompte de la nouvelle année grâce à des activités et des spectacles gratuits. Le décompte peut commencer!

5... La fresque créative

De grands panneaux, installés pour l’occasion, permettront aux petits et grands de laisser aller leur créativité, que ce soit par les mots ou les dessins.

4... Zone chaleureuse

Un immense foyer en bois permettra aux festivaliers de profiter des installations de la place nordique, tout en se réchauffant au gré des musiques traditionnelles du temps des Fêtes.

3... Zone gourmande

De la bière locale et du vin chaud seront servis à ceux qui aimeraient débuter les festivités plus tôt cette année.

2... Animations festives

En plus des conteurs et des chorales qui déambuleront dans les rues du Vieux-Montréal, la mascotte emblématique de Montréal en fêtes égayera les enfants.

1... Le party du jour de l’An

La grande finale se fera avec nul autre qu’Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A.Malette et Afrikana Soul Sister sur la scène principale. L'humoriste Neev animera le Grand Décompte du passage à 2019, qui sera souligné avec un grand feu d'artifice sur les coups de minuit. Les festivités débuteront à 19h et ne s’essouffleront pas avant 2h.