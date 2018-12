Rue Sainte-Catherine: de l’animation pendant les travaux

MONTRÉAL – Une programmation culturelle et récréative sera offerte dès février sur la rue Sainte-Catherine, alors que les travaux de la phase 1 reprendront à l’hiver.

L’entreprise Groupe Sensation Mode, qui est derrière le Festival Mode et Design de Montréal, a mis sur pied l’initiative XP MTL qui offrira des évènements et des expériences dans les secteurs de la mode et du commerce de détail, a annoncé la Ville par communiqué.

La programmation, étalée sur un an, sera déployée dans les lieux publics, mais aussi dans les centres commerciaux et les détaillants, le réseau souterrain, les transports collectifs, les musées et les hôtels au centre-ville.

Montréal a aussi doublé le budget de son programme PRAM Sainte-Catherine pour la rénovation des immeubles commerciaux, qui est passé de 1,4 million $ à 2,8 millions $.

Les commerçants des artères touchées par des chantiers pourront déposer à partir de janvier une demande d’aide financière. La rue Sainte-Catherine doit être admissible au programme.