[RUMEUR] Avengers: Endgame pourrait être trèèèèèèèèès long

La chaîne de cinéma AMC aurait actualisé son site avec la durée d’Avengers: Endgame, ultime film concluant la saga actuelle du Marvel Cinematic Universe.

Mauvaise nouvelle, vous risquez de manquer un petit moment du film, car une pause pipi s’imposera fort probablement.

En effet, le long métrage aurait une durée de trois heures et deux minutes.

Plusieurs sites spécialisés se partagent une capture d'écran avec la durée du film.

Source: Ladbible

Au moment d'écrire ces lignes, la durée ne se retrouve pas sur la section du site réservée à la production. À suivre donc.

À titre de référence, le premier film de la trilogie durait 2h23. Age Of Ultron, lui, était raccourci d'une minute. Infinity War suivait ensuite avec 2h40 au compteur.

Endgame est donc, évidemment, le plus long film de la saga Avengers et des films en découlant.

Et après?

Les détails en ce qui concerne la suite des choses chez Marvel sont nébuleux.

La bande-annonce de Spider-Man: Homecoming nuit à la charge dramatique d’Endgame — Peter Parker disparaissant à la fin d'Infinity War —, on annonce déjà un troisième film des Guardians Of The Galaxy, mais ensuite?

La prochaine génération de films du Marvel Cinematic Universe s’annonce tout de même prometteuse.

Comme l’achat de Fox par Disney est maintenant officiel, Deadpool et les X-Men (auparavant «réservés» qu’aux productions cinématographiques de la Fox) pourraient notamment rejoindre les Captain Marvel et compagnie dans d’autres films choraux.