[RUMEUR] Une nouvelle Xbox One S sans lecteur de disque en mai?

Si vous êtes de ceux qui ragent à voir les ports USB et autres périphériques graduellement disparaître de vos ordinateurs portables, vous n’aimerez peut-être pas la rumeur qui suit: Microsoft se préparait à lancer en mai une nouvelle Xbox One S sans lecteur de disque.

Selon Windows Central, la nouvelle version de la Xbox One d’entrée de gamme serait entièrement destinée aux jeux et services numériques, laissant donc de côté le lecteur Blu-ray du modèle actuel. Cela permettrait entre autres d’offrir l’appareil à un prix encore plus bas.

Avec une sortie supposément prévue pour le mois de mai, Microsoft pourrait prendre des précommandes pour la «Xbox One S All-Digital Edition» dès la mi-avril. Ce serait alors une première pour l’entreprise de Redmond, qui n’est pas sans rappeler la volonté récente d’Apple d’épurer au maximum la plupart de ses appareils.

Certes, il s’agit tout de même d’une direction logique pour Microsoft, qui souhaite miser de plus en plus sur les jeux en version numérique et les services d’abonnement, un peu comme avec la Xbox Game Pass.

Et disons qu’un succès avec la «Xbox One S All-Digital Edition» pourrait fort probablement paver la voie à d’autres consoles entièrement numériques pour le géant américain.