Sauvage agression d’une grand-mère et sa petite-fille au guichet

Des images d’une caméra de surveillance ont permis de capter la sauvage et gratuite agression d’une grand-mère de 90 ans et de sa petite-fille de 29 ans à un guichet automatique de Perth en Australie et de punir l'agresseur.

Un costaud qui venait de faire une transaction au guichet a frappé au visage sans avertissement la jeune femme de 29 ans. En pleurs et souffrante, elle se fait consoler par sa grand-maman.

L’agresseur ne s’arrête pas là. Il se donne un élan et frappe avec ses pieds au dos la jeune femme qui en perdant l’équilibre fait tomber durement au sol sa pauvre grand-maman.

La tête de la nonagénaire heurte lourdement le sol. Des témoins sont accourus pour aider les deux femmes.

La jeune femme et la vieille dame s’en tirent malgré tout plutôt bien. La nonagénaire a eu quelques points de suture et des hématomes sous les yeux, rapporte CNN.

L’agresseur a été arrêté et traduit devant la justice australienne. Il aurait des problèmes mentaux et a été condamné à 11 mois de prison.

D’après ce qu’il a été possible d’apprendre au tribunal, l’homme de 36 ans souffrirait de schizophrénie paranoïde et n’aurait pas pris ses médicaments. Il croyait que les deux femmes étaient des sorcières qui tentaient de le voler en pratiquant la magie noire.

