Saviez-vous que ces artistes sont nés à Montréal?

Peut-être parce qu'ils s'expriment presque uniquement en anglais. Peut-être est-ce parce qu'ils ont réussi à faire leur place dans l'industrie du spectacle bien au-delà du Québec. Il n'en reste pas moins qu'on oublie que plusieurs visages connus devant les caméras sont nés à Montréal.

Voici neuf artistes qui font depuis longtemps la fierté de la métropole.

Charlotte Le Bon – 4 septembre 1986

AFP

Peu de gens le savent, mais Charlotte Le Bon, l’ancienne pétillante miss météo du «Grand Journal» de Canal+, est la fille de la comédienne québécoise Brigitte Paquette. Elle est née à Montréal, s’est spécialisée dans la confection d’arts plastiques et s’est lancée dans une carrière de mannequin à l’adolescence. Ce n’est que presque 10 ans plus tard qu’elle a fait des débuts remarqués au cinéma français, prenant part à la populaire aventure «Astérix & Obélix: au service de Sa Majesté» aux côtés de Gérard Depardieu et Édouard Baer. Les choses ont ensuite rapidement bougé pour elle.

Emmanuelle Chriqui – 10 décembre 1975

AFP

Elle fait carrière en anglais depuis ses tout débuts au milieu des années 1995. Cela n’empêche pas la jolie Emmanuelle Chriqui, conçue par des parents juifs, de très bien parler français. Celle qui s’est jointe à la distribution de certaines œuvres canadiennes a surtout fait parler d’elle en devenant Sloan, la femme qui fait battre le cœur d’Eric Murphy (Kevin Connolly), un des principaux personnages de la primée série de HBO «Entourage». Elle a grandement garni sa feuille de route avec des films, mais aussi des productions télé, toujours dans la langue de Shakespeare. À quand un projet en français au Québec?

Jessica Paré – 5 décembre 1980

AFP

Les téléspectateurs américains connaissent bien Jessica Paré. Et pour cause! Son personnage de la séduisante Megan Draper aux côtés de Jon Hamm au sein de la distribution de l’encensée série «Mad Men» a écarquillé de nombreuses paires d’yeux. Depuis 2017, elle évolue dans un univers explosif, celui de la série d’action «SEAL Team», étant une analyste qui consacre ses efforts à la lutte contre le terrorisme. Malgré ses succès à Hollywood, il ne faut pas oublier que la Québécoise a commencé à goûter aux joies du cinéma sous les ordres de Denys Arcand en tête d’affiche de la comédie satirique «Stardom» (2000).

Rachelle Lefevre – 1er février 1979

AFP

C’est avec la comédie d’horreur «Big Wolf on Campus» que la carrière de Rachelle Lefevre s’est mise en branle à la fin des années 1990. Nombreux ont été les cinéphiles à la découvrir dans les deux premiers volets de la franchise «Twilight» avec son personnage de la cruelle Victoria, alors que les téléspectateurs le connaissent entre autres grâce à sa présence au générique de la série de science-fiction «Le dôme». Ayant grandi à Montréal (elle a étudié à l’Université McGill), elle peut s’exprimer en français, comme elle l’a démontré avec un rôle du film québécois «Omertà» sorti en 2012.

Corey Hart – 31 mai 1962

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Ses succès «Sunglasses At Night» et «Never Surrender» ont résonné partout. Au total, ses albums ont été vendus à plus de 16 millions d’exemplaires depuis le début des années 1980. Si ses chansons connues sont difficiles à oublier, il ne faudrait pas rayer de notre mémoire que l’un des rockeurs canadiens les plus populaires est originaire de Montréal. Au cours des années 1990, il a succombé aux charmes d’une Québécoise qui a su se tailler une place dans l’univers de la musique, Julie Masse. Son micro rangé, il a décidé de sortir de sa retraite pour une nouvelle tournée en 2019.

Tiga – 18 septembre 1974

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Avant de parcourir la planète où il fait danser les gens dans les boîtes de nuit avec ses remixages, le DJ Tiga a aidé à promouvoir les raves à Montréal, là où il est né. Une de ses œuvres qui a touché la cible est «Sunglasses At Night», classique de la carrière d’un autre artiste natif de la métropole, Corey Hart. Moby, Peaches, Depeche Mode et LCD Soundsystem ont aussi fait l'objet de certaines de ses reprises. En 2007, dès son premier effort sur disque, Tiga a gagné le prix Juno du meilleur album «dance» de l’année avec «Sexor».

Gabriel Aubry – 30 août 1976

Derrick Salters/WENN.com

Le corps de Gabriel Aubry a fait la joie de nombreux designers comme Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Valentino et Hugo Boss. Le mannequin québécois a aussi été associé à de célèbres marques, que ce soit Gap ou encore DKNY. Mais les amateurs de potins le connaissent surtout depuis 2005, année durant laquelle il a amorcé une liaison amoureuse très médiatisée avec la star Halle Berry. Il a formé un couple avec elle pendant cinq ans. Cette idylle a donné naissance à une fille, Nahla Ariela, mais elle s’est conclue par une bataille judiciaire pour la garde de l’enfant.

Sam Roberts – 2 octobre 1974



© PC

C’est dans le quartier Westmount, à Montréal, qu’est né Sam Roberts de parents sud-africains. Il a étudié sur les bancs de plusieurs établissements du Québec, dont le Collège John Abbott et l’Université McGill avant de se lancer corps et âme dans la musique. Après avoir fait partie de la formation William devenue Northstar, il a formé un groupe à son nom. De 2003 à 2016, il a lancé pas moins de six albums rock, le plus récent étant «TerraForm». Ses efforts «We Were Born in a Flame» et «Love at the End of the World» lui ont respectivement permis de gagner quatre et deux Juno Awards.

Shawn Levy – 23 juillet 1968

Adriana M. Barraza/WENN.com

Que ce soit à titre de producteur, de réalisateur ou d'acteur, Shawn Levy a apporté sa contribution à de nombreux projets, tant au cinéma qu'à la télévision. Dans l'industrie du septième art à Hollywood, son nom est associé à des succès tels que «L'arrivée« de Denis Villeneuve et la trilogie d'«Une nuit au musée» mettant en vedette Ben Stiller. Au petit écran, les téléspectateurs lui doivent entre autres l'acclamée série «Stranger Things», une des productions phares de la plateforme Netflix. C'est sans compter toutes les fois où cet homme né au sein d'une famille juive est apparue devant les caméras.