Sécurité à vélo: les cyclistes conviés à pédaler pour le partage de la route

Les mordus de vélo sont conviés en grand nombre au Tour du Silence, le 15 mai prochain, un événement qui a pour but de faire la promotion du partage de la route, mais également la commémoration des cyclistes décédés lors de la pratique de leur sport.

Cette année encore, c’est l’humoriste Maxim Martin et sa fille, Livia, qui endosseront les rôles de co-porte-parole du volet provincial de l’événement.

Le 4 octobre 2017, le cycliste de haut niveau, Clément Ouimet, a été happé mortellement alors qu’il circulait sur la voie Camillien-Houde, à Montréal. Il avait 18 ans.

Clément était également l’ami de cœur de Livia Martin. Ce qui a, en premier lieu, motivé le duo père-fille à s’associer à l’événement et promouvoir une meilleure cohabitation sur la route.

«Le décès de Clément nous a fait voir les choses différemment, lance l’humoriste. La cohabitation, c’est ce que l’on veut créer», poursuit-il, évoquant que l’éternelle «guéguerre» entre cyclistes et automobiliste «ne devrait pas exister».

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Il ajoute que les cyclistes, autant que les automobilistes, ont leur responsabilité pour améliorer le bilan routier. «Je suis confiant que l’on va y arriver», termine-t-il.

L’événement, qui se tient à l’échelle mondiale, est organisé par le cycliste et homme d’affaires Louis Garneau. M. Garneau est également bien au fait des risques reliés à la pratique du vélo, alors qu’il a subi d’importantes blessures lors d’une chute, l’été dernier.

«Le Tour du Silence fait partie de mes traditions, c’est ma façon d’aller manifester dans le silence», partage-t-il.

Malgré le travail qu’il reste à faire pour améliorer le bilan routier, la diminution du nombre de blessés démontre que les usagers de la route sont sur la bonne voie.

«Ça m’encourage. Les cyclistes, on se doit de se comporter de façon exemplaire et ce que l’on veut, c’est qu’il n’y ait pas d’accident et pas de mort», évoque-t-il, avant d’inviter les personnes présentes à la conférence de presse à un moment de silence pour les victimes.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, prendra également part à l’événement. Lui-même passionné de vélo, il admet penser souvent aux risques reliés à sa passion.

«Chaque fois que ma saison débute, je me demande comment sera ma saison. Est-ce que je ferai partie des statistiques ?», se questionne-t-il.

Le ministre estime que le Québec fait des gains, par rapport au partage de la route, mais que tous les usagers ont encore des efforts à faire.

«Il y a eu des diminutions, depuis l’an dernier, en termes de blessés graves et de blessés légers, de respectivement 29% et 16%. La culture du vélo s’améliore», s’encourage-t-il, espérant arriver à 0 décès un jour.

Le Tour du Silence se tient dans plusieurs régions du Québec sur des parcours variant entre 15 et 20 kilomètres. Des arrêts symboliques sont effectués à quelques endroits afin d’honorer la mémoire de défunts cyclistes.