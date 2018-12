Selon François Lambert, il y aurait des «méchants pauvres» parmi les Dragons

L’homme d’affaires et ex-Dragons François Lambert y est allé d’une affirmation qui n’est pas passée inaperçue dans le cadre du nouvel épisode du balado Devine qui vient souper. Selon ses dires, certains Dragons, «actuels et précédents», ne seraient pas aussi riches qu’ils ne le laissent croire.

«Je te le confirme, y’en a des méchants pauvres là-dedans.»

Voilà la réponse qu’a servie François Lambert à l’autre invitée de cet épisode de Devine qui vient souper, la chanteuse Guylaine Tanguay. Cette dernière disait douter de l’immensité alléguée de la fortune de tous les Dragons.

«On n’est pas obligé de montrer nos états financiers, a poursuivi Lambert. Moi c’est quelque chose qui m’a toujours dérangé. Je peux tu les montrer, juste pour dire que j’ai d’affaires là [sic]. Pour moi ça aurait été le minimum qu’on me demande: “François, tu dis que t’es riche, montre-moi tes états financiers, voir si tu vas nous faire des petites offres à 10 000$ ou tu vas nous faire des offres à 250 000$”. Et on ne me l’a jamais demandé. Je pourrais être un frame up total moi aussi.»

Avancez à 13 h 15 pour entendre l’extrait.

Attablé chez Sophie Durocher et Richard Martineau, Lambert a précisé qu’il n’est pas compliqué de se défiler pour un Dragon qui ne serait pas en moyens.

«C’est facile s’en sortir dans les Dragons. Tu peux faire une offre et dire que ça ne t’intéresse plus après. Tu peux le voir quand 2-3 Dragons se battent pour 10 000$, ça donne un bon indice.»

L’émission Dans l’œil du dragon est diffusée par Radio-Canada depuis 2012. Son concept est le suivant: des entrepreneurs défilent devant un groupe de gens d’affaires connus, les Dragons, et tentent de les convaincre d’investir dans leur entreprise. Depuis 2012, outre Lambert, Danièle Henkel, Normand Legault, Alexandre Taillefer, Mitch Garber, Gilbert Rozon, Caroline Néron, Serge Beauchemin, Dany Vachon, Gaétan Frigon, Christiane Germain et Martin-Luc Archambault ont tous été Dragons.