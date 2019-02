Sept idées de sorties geek pour la relâche à Québec

Envie de faire plaisir à votre petit côté geek en cette semaine de relâche? Voici quelques suggestions d’activités ludiques à faire en famille au cours des prochains jours à Québec!

Découvrez l’histoire de Québec autrement

Installations interactives, jeux sur écran géant et réalité virtuelle: Immersion Québec vous mettra littéralement au cœur de l’action pour une épopée historique qui vous en apprendra plus sur la Vieille Capitale, en plus de sortir de l’ordinaire.

Enfilez votre casque de réalité virtuelle et allez dire bonjour à Samuel de Champlain de notre part... ou immiscez-vous en pleine bataille des plaines d’Abraham! Tout ça est possible à Immersion Québec.

Apprenez à jouer à de nouveaux jeux de société

Vous n’en pouvez plus de jouer à Monopoly et Jour de paye avec les enfants? Sachez que plusieurs cafés de la région proposent une sélection hallucinante de jeux de société.

Que ce soit à La Revanche à Québec ou à La Cage aux Trolls et chez Hall of Geek à Lévis, le personnel de ces sympathiques établissements vous guidera à travers les nombreux jeux disponibles et vous fera découvrir de petites perles. Le tout accompagné d’un bon breuvage chaud!

(Pssst! Hall of Geek propose également des consoles, PC et équipements de réalité virtuelle à essayer sur place. Profitez-en pour faire une petite période de prolongation après votre dernière partie de jeux de table!)

Magasinez des trésors rétro

La semaine de relâche, c’est aussi fait pour dépenser (... avec modération)! Ça tombe bien, parce qu’on retrouve de super boutiques dédiées aux jeux vidéo, consoles et accessoires rétro dans la région de la Capitale-Nationale.

La Planque Jeux Vidéo dans Saint-Roch et Flip Jeux Vidéo dans Duberger-Les Saules ont des sélections particulièrement impressionnantes, allant de consoles pratiquement oubliées aux hits du moment. En prime, La Planque propose même un rayon (très) complet de produits dérivés, de même que plusieurs friandises japonaises.

Explorez un jeu d’évasion

Si vos enfants sont un peu plus vieux, un jeu d’évasion peut se révéler une superbe occasion de faire travailler ses méninges en famille. À Double Tour, Cabaret Mysteriis, Défi Évasion, Jeux d’évasion Jigsaw, Sauve qui peut, SOS Aventures: les adresses du genre ne manquent pas à Québec.

Vous trouverez même certaines options appropriées pour les plus jeunes. Bref, peu importe le scénario qui vous intéresse, vous aurez l’embarras du choix!

Initiez-vous à la réalité virtuelle

En plus de Hall of Geek à Lévis, la chaîne MontVR a récemment ouvert une succursale à la Place de la Cité, permettant d’essayer plusieurs jeux en réalité virtuelle dans un environnement idéal. Même si cette technologie n’est peut-être pas encore à son apogée, il s’agit d’une expérience qui pourra fasciner petits comme grands.

Par ailleurs, sachez que La Planque Jeux Vidéo offre aussi la location de systèmes PlayStation VR si vous souhaitez essayer la réalité virtuelle dans le confort de votre demeure!

Visitez un laboratoire techno

Qui a dit que la bibliothèque, ce n’était que pour emprunter des livres? On peut aussi y tenter des expériences techno! Ainsi, deux bibliothèques de Québec, Félix-Leclerc (Val-Bélair) et Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg) se sont dotées d’un MédiaLab, un laboratoire de création et de fabrication numérique ouvert à tous.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Pendant la semaine de relâche, les familles pourront ainsi expérimenter l’impression 3D, la captation sur écran vert et l’animation 3D. De quoi allumer de nouvelles passions chez les plus jeunes!

Et quand les enfants seront couchés...

Après une longue journée d’activités familiales, vous méritez bien de prendre un petit verre! Et heureusement, il y a quelques très bonnes options à saveur geek à Québec.

Pour défier vos amis à une succulente partie de Track and Field (ou à plusieurs autres bornes d’arcade moins EXTRAORDINAIRES que Track and Field), un arrêt au MacFly Bar Arcade, véritable temple du jeu rétro... et du grilled cheese, s’impose dans le quartier Saint-Roch.

Sinon, pour une expérience un peu plus variée, passant de la NES aux plus récentes consoles, La Cuisine Ludique (Sainte-Foy) et le LvlOp (Saint-Roch) sauront aussi vous divertir et vous nourrir jusqu’à tard pour des soirées toutes en gaming!