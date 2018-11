Services coupés pour les francophones en Ontario: «C’est épeurant», selon l’humoriste Patrick Groulx

L’humoriste Patrick Groulx et le journaliste de la section Argent du Journal Philippe Orfali, qui sont tous deux franco-ontariens, ont dénoncé mardi les coupes dans les services aux francophones en Ontario annoncées par le gouvernement de Doug Ford.

Pour l’humoriste, le comportement du nouveau premier ministre de l’Ontario a quelque chose d’épeurant. «C’est extrêmement décevant et, plus que ça, c’est même épeurant. Il y a de quoi d’effrayant là-dedans», a-t-il soutenu à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord animée par Sophie Durocher.

«Mes grands-parents se sont battus pour leur langue. Mon père aussi, la même chose. Et avant, ça se battait à grands coups de poing. Moi, je l’ai vécu ça, d’être une minorité dans une mer d’anglophones», s’est-il souvenu en direct sur QUB radio.

«Ça prend même du courage des fois pour commander quelque chose à l’épicerie ou dans un dépanneur, alors que tu sais que tu es entouré d’anglophones (...) Moi, je me suis fait traiter de frog à plusieurs reprises dans ma vie», a-t-il insisté.

M. Orfali a pour sa part affirmé n’avoir jamais été victime de francophobie en Ontario. «Honnêtement, c’est peut-être générationnel, mais on ne m’a jamais traité de frog ou quoi que ce soit. Ce qu’on vit le plus en tant que francophone en Ontario, c’est peut-être l’indifférence.»

«De la foutaise»

Pour le journaliste économique, lorsque M. Ford prétend couper dans les services aux francophones pour réduire le déficit de la province, «c’est de la foutaise».

«On parle d’un déficit de 15 milliards $. Le poste du Commissaire aux services en français, c’est un poste de 300 000$ par année dans tout le budget provincial. C’est une goutte d’eau, en fait c’est une goutte de goutte d’eau. Et ensuite, pour l’université francophone, on parle d’un budget de 11 millions $ par année sur sept ans. Encore une fois, sur un déficit de 15 milliards $. Donc, c’est des peanuts.»

Réécoutez l’entrevue de Sophie Durocher avec Patrick Groulx et Philippe Orfali: