Sèxe Illégal: des «Légendes» à la hauteur

MONTRÉAL | Pour son précédent spectacle, Vivre!, le duo Sèxe Illégal avait convié presse et artistes à une «dernière médiatique» en fin de tournée, au printemps 2016. Avec Légendes, qu’ils présentent depuis un an, les drôles de rockeurs continuent de faire les choses différemment et offraient une «deuxième» première montréalaise, au National, jeudi.

La «vraie» première de Légendes, tenue dans le cadre du dernier Dr. Mobilo Aquafest au printemps 2018, n’avait pas suffisamment fait jaser au goût de Paul Sèxe (Mathieu Séguin) et Tony Légal (Philippe Cigna), légendaires musiciens internationalement reconnus traînant plus de 50 ans de carrière derrière eux.

Or, remercions les décalés personnages d’avoir osé faire preuve d’audace avec ce second rendez-vous ouvert aux journalistes, car Légendes est effectivement une réussite.

L’excellente proposition reflète non seulement toute l’absurdité dont Sèxe Illégal est capable, mais porte également un discours engagé et se démarque nettement dans le paysage humoristique actuel. Sous les chapeaux et derrière les barbes et lunettes de leurs alter ego, Séguin et Cigna prouvent que leur démarche n’est pas seulement loufoque, mais aussi pertinente.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

St-Hubert et cannabis

Puisque Paul Sèxe et Tony Légal sont d’abord «des légendes du rock et bientôt de l’humour», il y a beaucoup de chansons dans Légendes, surtout en première partie.

On a alors droit à des relectures hilarantes d’Africa, de Toto (qui devient Paprika), à un hommage senti à Chris Cornell de Soundgarden, apparemment un inconditionnel des restaurants St-Hubert (la mélodie qui lui est dédiée est une véritable ode aux contenus des boîtes jaunes de la célèbre rôtisserie), à un coup de chapeau aux Jackson 4 («y’ont rien fait, eux autres!»), à la ballade Nazilove et à une complainte célébrant le Dix30, qui contient un clin d’œil aux Colocs.

Paul et Tony nous font même le cadeau d’une suave composition de Noël originale («qui n’inclut pas nécessairement un petit enfant avec un tambour»).

Entre leurs numéros musicaux, les comiques écorchent vivement l’industrie de la musique («Sur Internet, une chanson, ça vaut une cenne!») et surtout celle de l’humour, ne manquant pas de souligner à leur façon l’insignifiance du propos de certains de leurs collègues humoristes.

Photo, AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«L’humour, c’est un peu le mini-putt des arts. La preuve, tout le monde ici a un "mon oncle" comique, mais personne a un cousin sculpteur».

Dans la foulée, Sylvain Cossette, Marie-Mai, Sugar Sammy, Messmer et d’autres visages connus reçoivent quelques flèches bien envoyées, mais jamais très méchantes. Mis à part, peut-être, une pointe plutôt salée adressée à René Angélil («le gérant de Marc Dupré»). Un gag parlant de Guy Turcotte a aussi fait vivement réagir l’assistance, jeudi.

Nos vedettes mythiques s’attardent également à un thème cher à leur cœur, le cannabis, et se mettent en frais de sensibiliser l’assistance à la «pot-o-phobie». «Un potophobe, c’est quelqu’un qui ne veut pas que le monde gelé se marie», arguent-ils. Après tout, «le pot, c’est pas aussi fort que l’eau», semble-t-il.

Sèxe Illégal poursuit sa tournée Légendes jusqu’à l’automne. Toutes les dates sont au www.sexeillegal.com.