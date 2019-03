«Si Byron avait été brillant pour cinq cennes, il aurait décliné l’invitation» - JiC

Paul Byron aurait dû tourner le dos à MacKenzie Weegar lorsque ce dernier l’a invité à jeter les gants lors de la rencontre de mardi soir, croit Jean-Charles Lajoie.

Le petit no 41 du Canadien a subi une blessure au haut du corps – fort possiblement une commotion cérébrale – après avoir encaissé un solide uppercut au menton de la part du défenseur des Panthers de la Floride.

Une situation qui aurait dû être évitée, selon JiC.

«Weegar invite Ti-Paul à la danse et Ti-Paul décide qu’il y va, comme un bon chevreuil qui décide que ça lui tente de traverser l’autoroute.

«Si Byron avait été brillant pour cinq cennes, il aurait décliné l’invitation en disant “Tu sais quoi, je me suis excusé et je m’excuse encore, mais on va pas régler ça au bout du poing ce soir”», a-t-il mentionné lors de son entretien quotidien à l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur QUB radio .

L’animateur de la chaîne TVA Sports faisait référence à la mise en échec à la tête que Byron avait servie à Weegar plus tôt cette saison, un geste qui lui avait valu trois matchs de suspension.

«L’histoire est réglée. Byron a offert ses excuses. On le sait que ce n’est pas un joueur salaud, ce n’est pas Brad Marchand ou Sean Avery qui a fait ça. C’est Ti-Paul Byron! [...] Tout le monde sait que c’est un geste dans le feu de l’action. Il n’a pas tenté délibérément de frapper MacKenzie Weegar à la tête et de le blesser. Une fois qu’on a dit ça, l’histoire est morte et enterrée, si tu veux mon avis».

Barbarie

Lajoie ajoute que la culture du hockey a eu un rôle à jouer dans la décision de Byron de jeter les gants face à son adversaire.

Ouvertement contre les bagarres, il persiste et signe.

«C’est là où la barbarie du hockey, ce hockey d’autre temps, d’une autre époque, ce hockey préhistorique, ce hockey de Tyrannosaurus Rex, me rend un peu malade.

«On est dans la culture profonde de cette barbarie inutile», a-t-il renchéri.