Solange révèle le clip du titre «Almeda»

La semaine dernière, Solange présentait un film de 33 minutes pour accompagner la sortie de son nouvel album When I Get Home. L'artiste dévoile à présent le clip officiel de l'extrait intitulé Almeda, un morceau auquel participe le rappeur Playboy Carti.

Ce clip réalisé par l'artiste elle-même est un vibrant hommage à sa ville d'origine: Houston.

Dans un décor futuriste et minimaliste, Solange alterne entre images zoomées et dézoomées tandis que le texte évoque les dégâts causés par l'ouragan Harvey en 2017.

Almeda compte parmi les 19 titres du quatrième album de Solange When I Get Home, sorti le 1er mars. Il succède à A Seat at the Table (2016), que la critique avait très bien accueilli.