Solotech procède à la plus importante transaction de son histoire

MONTRÉAL – Solotech vient de conclure la plus importante transaction de son histoire en se portant acquéreuse de l’entreprise britannique SSE Audio Group, qui se spécialise dans les services audio.

Solotech devient, à la suite de cette acquisition, «l’une des plus grandes entreprises de technologies audiovisuelles et du divertissement au monde», a précisé l’entreprise montréalaise, par communiqué, mercredi, en ajoutant que SSE lui «permettra de générer des opportunités de croissance et des synergies opérationnelles, en plus de bonifier l’offre de services aux clients existants et futurs».

«Nous sommes ravis que le groupe SSE se joigne à l’équipe de Solotech, plus particulièrement en raison de son expertise réputée en services audio. Cette transaction nous permet assurément de poursuivre notre expansion stratégique sur le marché européen et de consolider notre positionnement unique à titre de joueur mondial offrant des services complets (360) en vente, location et intégration de technologies audiovisuelles», a indiqué Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech.

Le montant de transaction n’a pas été divulgué.

«Tout en continuant de bénéficier de l’excellente réputation de nos marques – SSE, Capital Sound, Wigwam et Sigma Products –, nos clients auront éventuellement accès à une offre de services étendue des deux côtés de l’Atlantique», a dit pour sa part John Penn, fondateur et président de SSE. Ce dernier demeurera aux commandes du groupe au Royaume-Uni.

Pour Solotech, la croissance s’effectuera à l’international. «L’industrie audiovisuelle présente d’excellentes perspectives alors que sa croissance devrait progresser de 4,3 % par année pour atteindre 53,4 milliards $ US en 2022, contre 43,1 milliards $ US en 2017. La croissance relative aux tournées musicales devrait, quant à elle, connaître une croissance de 10 % par année d’ici 2022. Cette transaction nous permettra de profiter pleinement des occasions qui s’offrent à nous», a souligné le président du conseil d’administration, Pierre Boivin.

Solotech compte 1200 employés dans 13 bureaux en Amérique du Nord et en Europe.