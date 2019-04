Soupir de soulagement à Pittsburgh

Conscients de l’urgence d’agir jeudi, les Penguins de Pittsburgh ont fait le nécessaire afin d’assurer leur place en séries éliminatoires pour la 13e année consécutive et tous étaient heureux d’avoir accompli cette mission avant de passer aux choses sérieuses.

Avec un triomphe de 4 à 1 contre les Red Wings de Detroit, l’équipe du capitaine Sidney Crosby a conservé le troisième rang de la section Métropolitaine, tout en gardant espoir de rattraper les Islanders de New York, détenteurs du deuxième échelon. Son entraîneur-chef Mike Sullivan est d’ailleurs conscient qu'accéder à la phase d’après-saison constitue chaque fois une mission périlleuse.

«C’est difficile de se qualifier en séries, vraiment. Il y a plusieurs bonnes formations en lice et quelques équipes solides ne réussissent pas à y accéder. C’est comme cela toutes les années. Avec la parité existant dans cette ligue, c’est toujours compliqué», a-t-il déclaré au site NHL.com.

Crosby a de son côté appuyé les dires de son instructeur en précisant que la victoire ne tient qu’à un fil, dans la Ligue nationale.

«Ce n’est pas facile. Comme vous pouvez le constater, on a réglé cela au 81e match de la campagne. Beaucoup de choses surviennent au cours de la saison, donc, oui, c’est ardu. C’est un circuit où ça joue serré. Vous devez mériter votre place, a-t-il indiqué. On se sent bien, mais il nous reste une rencontre à disputer [samedi, face aux Rangers de New York] et il faut en profiter pour récolter d’autres points et se préparer pour les séries.»

Stabilité

Les succès des Penguins ont fait des jaloux à travers la ligue. Ils ont soulevé la coupe Stanley trois fois en 10 ans (2009, 2016 et 2017). Ils revendiquent également la plus longue séquence active de participations aux éliminatoires. Aux yeux de plusieurs, ils sont un exemple de stabilité à suivre.

«Je crois que les succès à long terme de cette organisation se sont projetés sur le leadership qu’elle exerce et sur son professionnalisme. C’est un privilège de travailler pour elle», a affirmé Sullivan.

«Je ne m’attends à rien de moins que cela, a ajouté le défenseur Kristopher Letang au quotidien Pittsburgh Post-Gazette. Avec l’équipe que nous avons chaque année, on doit être capables d’aller en séries. Les attentes sont élevées, dans ce vestiaire. Rien n’a changé.»