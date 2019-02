Des petits pee-wee remplis de talents

Pour la huitième année, c’est un plaisir de produire ce cahier sur les meilleurs pee-wee du Québec.

Encore une fois, c’est un comité d’experts qui a sélectionné les 20 meilleurs joueurs du Québec, soit 12 attaquants, six défenseurs et deux gardiens. La crème de la crème. Et les choix ont encore été difficiles, il y avait tellement de joueurs qui ont attiré l’attention.

Ce cahier se veut une claque dans le dos pour tous les joueurs pee-wee du Québec. Une façon de montrer qu’au Journal, on ne s’intéresse pas uniquement aux ligues sportives professionnelles, mais également aux petites ligues.

Notre reporter Kevin Dubé a encore fait un travail remarquable pour vous faire découvrir ces jeunes joueurs de notre palmarès. Je crois que vous allez vous rendre compte que le hockey au Québec a un bel avenir.

Dans notre cahier, vous découvrirez plusieurs excellents joueurs. L’un d’eux s’appelle Jérémy Leroux. Il évolue avec les Diabolos de l’école Lucille-Teasdale de Blainville et il est entraîné par l’ancien joueur de la LNH, Pascal Dupuis, qui n’hésite pas à parler de lui comme d’un joueur spécial.

On vous présentera aussi Éliot Litalien, un attaquant du Cyclone de Québec dans la ligue pee-wee AAA. Il est actuellement le deuxième meilleur pointeur de sa ligue. Tout un joueur lui aussi!

Dans la LNH

Vous découvrirez également une section sur ce que sont devenus certains joueurs qui ont été sélectionnés dans nos palmarès des éditions précédentes. Six d’entre eux ont déjà été repêchés par des équipes de la LNH, dont Joseph Veleno. Un autre a également signé un contrat avec le Canadien de Montréal.

Les spectateurs présents lors du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec auront la chance de voir évoluer, du 13 au 24 février, les joueurs de notre palmarès 2019 au sein de leurs équipes respectives. Une occasion à ne pas manquer.

Des changements nécessaires

Notre façon de faire ce palmarès change quelque peu cette année. Le Journal a décidé que la façon de classer les joueurs ne se ferait plus selon leur année de naissance, comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Désormais, les joueurs seront jugés selon leur excellence dans leur ligue respective, et non en fonction de leur date de naissance. Autrement dit, dès qu’ils évoluent pour une équipe admissible à participer au Tournoi pee-wee, ils sont aussi admissibles à faire partie de notre palmarès.

Il faut comprendre qu’au hockey civil, les joueurs sont classés selon leur année de naissance, tandis que dans les écoles, les joueurs sont classés selon l’année scolaire en cours.

C’est pourquoi, cette année, notre équipe compte sur quelques joueurs du scolaire nés en 2005 qui, s’ils étaient au niveau civil, seraient considérés comme late et devraient jouer au niveau bantam.

Je ne peux que vous inviter à vous rendre nombreux au Tournoi pee-wee pour célébrer notre hockey, mais aussi pour passer un bon moment à regarder des jeunes qui se défoncent à chaque présence.

Bonne lecture et bon tournoi.

Aux portes de la grande ligue

C’est fait! Pour la première fois, en juin dernier, des joueurs ayant figuré dans l’un de nos palmarès des meilleurs joueurs pee-wee au Québec ont été repêchés par l’une ou l’autre des 31 formations de la LNH.

Joe Veleno, jugé meilleur joueur pee-wee au Québec dans notre palmarès de 2013, a été le tout premier joueur y ayant figuré à entendre son nom prononcé par une formation de la Ligue nationale de hockey. Les Red Wings de Detroit en ont fait leur choix de première ronde, le 30e au total, à Dallas en juin dernier.

Photo d'archives Joe Veleno

Cinq autres joueurs de notre édition de 2013 ont trouvé preneurs : Gabriel Fortier (2e ronde, Tampa Bay), Xavier Bernard (4e ronde, New Jersey), Alexis Gravel (6e ronde, Chicago), Kevin Mandolese (6e ronde, Ottawa) et Xavier Bouchard (7e ronde, Vegas).

De notre première édition, celle de 2012, aucun joueur n’avait été repêchée. Toutefois, au terme d’un excellent camp avec le Canadien de Montréal, Joël Teasdale a paraphé un contrat d’entrée avec le Tricolore.

Cette tendance devrait se poursuivre en juin prochain puisque quatre membres de notre palmarès de 2014 ont de fortes chances d’entendre leur nom, soit Jakob Pelletier et Samuel Poulin, considérés comme de potentiels choix de premier tour, ainsi que Xavier Parent et Samuel Bolduc.

Photo d'archives Xavier Bernard

GAGE DE SUCCÈS? NON!

Ça fait donc maintenant huit ans que Le Journal vous présente, bien humblement, sa liste annuelle des vingt meilleurs joueurs de hockey pee-wee au Québec. Évidemment, faire partie de cette sélection n’est pas gage d’un avenir assuré dans le hockey, bien au contraire!

L’énumération faite ci-haut en est le parfait exemple.

Quand on considère que dans les deux premières années de palmarès, donc sur 40 joueurs, il n’y en a que six qui ont été repêchés en plus d’un autre qui a signé un contrat professionnel, on comprend assez vite que des succès au niveau pee-wee ne sont gage de rien!

ET LES EXCLUS?

Évidemment, comme chaque année, nous devons faire des choix déchirants. Choisir 20 joueurs à travers la province n’est pas une mince tâche.

Et, vous savez quoi? C’est loin d’être terminé pour ceux qui ne sont pas dans Le Journal aujourd’hui. Alexis Lafrenière, pressenti pour être le tout premier choix du repêchage de la LNH en 2020, n’avait même pas fait partie de notre sélection.

Une sélection dans ce palmarès n’est donc qu’une simple tape dans le dos, un encouragement à continuer vos efforts. C’est une photo du portrait actuel et ce n’est en rien une projection de l’avenir.

Que vous ayez été choisis, ou pas, dans notre cahier spécial, n’arrêtez surtout pas de travailler! C’est la clé du succès.