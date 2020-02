Parmi nos anciens, on compte quatre choix de première ronde dans la LNH : Joe Veleno (Red Wings de Detroit), Samuel Poulin (Penguins de Pittsburgh), Jakob Pelletier (Flames de Calgary et Nicolas Beaudin (Blackhawks de Chicago).

Dans notre cahier, vous découvrirez plusieurs jeunes joueurs déjà très talentueux. Celui qui a fait le plus consensus cette année est l’attaquant Zachary Morin. Il est d’âge pee-wee, mais évolue au niveau bantam AAA relève et est le deuxième pointeur de la ligue. Un colosse de 5 pi 10 po et 148 lb qui possède déjà le physique de l’emploi.

Nos experts ont écumé le Québec à la recherche des 20 meilleurs talents, soit 12 attaquants, six défenseurs et deux gardiens. Encore une fois cette année, la cuvée est relevée.

En 2013, Joseph Veleno faisait la pluie et le beau temps chez les Panthers de Lakeshore, au niveau pee-wee. À peine cinq ans plus tard, les Red Wings de Detroit en ont fait un choix de première ronde.

ILS ONT FAIT LE SAUT CHEZ LES PROS

C’était une question de temps et voilà qui est fait : les deux premiers joueurs ayant figuré sur notre palmarès des meilleurs joueurs de hockey pee-wee ont fait le saut chez les professionnels cette saison.

Considéré comme le meilleur attaquant pee-wee au Québec en 2013, Joseph Veleno évolue depuis le début de la saison avec les Griffins de Grand Rapids, le club-école des Red Wings de Detroit dans la LNH tandis que le défenseur Nicolas Beaudin, membre de notre palmarès de 2012, évolue avec les IceHogs de Rockford, affiliés aux Blackhawks de Chicago.

Au moment de mettre sous presse, Veleno avait inscrit 15 points en 39 matchs à Grand Rapids depuis le début de la saison tandis que Beaudin revendiquait une fiche de deux buts et 10 aides en 44 rencontres. Ils n’avaient toujours pas été l’objet d’un rappel dans la grande ligue.

Veleno a aussi ajouté un autre fait d’armes à sa jeune carrière lors de la période des Fêtes en étant un membre important d’Équipe Canada qui a remporté la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior à Ostrava en République tchèque. Nommé parmi le groupe de leaders de la formation, il a terminé le tournoi avec six points en six rencontres.

Veleno et Beaudin n’étaient pas les seuls anciens de notre palmarès à se préparer à faire leurs débuts pros cette année, mais la première saison dans la Ligue américaine de hockey de Joël Teasdale a été retardée cet été lorsqu’il a subi une opération à un genou qu’il soigne toujours à l’heure actuelle.

Ce dernier, qui était au sein de notre première édition de l’équipe d’étoiles pee-wee en 2012, n’a jamais été repêché, mais avait conclu une entente avec le Canadien de Montréal en tant qu’agent libre.

Il ne faut pas oublier la jeune gardienne Mahika Sarrazin, membre de notre palmarès de 2014, qui a remporté l’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial féminin des moins de 18 ans, en janvier 2019.

D’AUTRES JOUEURS REPÊCHÉS

Samuel Poulin et Jakob Pelletier, deux autres membres de notre palmarès, se sont ajoutés à la liste des joueurs sélectionnés en première ronde du repêchage de la LNH, en juin dernier.

Poulin a été le 21e choix au total par les Penguins de Pittsburgh tandis que Pelletier est devenu la propriété des Flames de Calgary au 26e rang. Les deux avaient fait partie de notre sélection de 2014.

Le Journal compte maintenant dix joueurs de son palmarès qui ont été repêchés par une formation du circuit Bettman. Outre Veleno, Beaudin, Poulin et Pelletier, on compte Samuel Bolduc (Islanders de New York), Gabriel Fortier (Tampa Bay), Xavier Bernard (New Jersey), Alexis Gravel (Chicago), Kevin Mandolese (Ottawa) et Xavier Bouchard (Vegas).

Cette année, cinq joueurs de notre édition 2015 sont répertoriés sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH soit Thomas Bordeleau (26e), Elliot Desnoyers (126e), Patrick Guay (152e), Jérémie Biakabutuka (192e) et Matt Choupani (196e).

Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas rappeler que les quatre meilleurs joueurs québécois admissibles au repêchage de cette année, Alexis Lafrenière, Jérémie Poirier, Mavrik Bourque et Hendrix Lapierre n’étaient même pas dans notre cahier spécial en 2014.

Comme quoi le travail est loin d’être terminé!