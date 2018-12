Sportscene acquiert le restaurant Moishes

BOUCHERVILLE – Le Groupe Sportscene, qui exploite la bannière La Cage – Brasserie sportive, a annoncé vendredi l’acquisition du restaurant montréalais Moishes, une institution du boulevard Saint-Laurent reconnue comme l’une des 10 meilleures grilladeries au monde.

L’entreprise de Boucherville, en Montérégie, met aussi la main sur les marques de commerce et sur la distribution des produits Moishes, qui commercialise notamment des galettes de bœuf, des biftecks de faux-filet et du bœuf haché pour les supermarchés.

Lenny Lighter conservera son poste à la direction de Moishes, un établissement qui a été fondé en 1938. Sportscene entend «conserver sa personnalité et son ambiance unique et familiale», a-t-on précisé, par communiqué.

«Cette association d’entreprises québécoises constitue un événement majeur et très stimulant pour nous», a dit M. Lighter.

«Moishes a célébré son 80e anniversaire cette année et avec l’apport de Sportscene, nous sommes en meilleure position que jamais pour faire croître notre entreprise, d’abord en attirant de nouveaux clients qui s’ajouteront à notre fidèle clientèle, puis en accélérant le développement de notre marque et de notre offre de produits au détail de qualité supérieure bien connus des Montréalais et recherchés par de plus en plus de consommateurs», a-t-il poursuivi.

«Nous pouvons dire en toute humilité que nous sommes une institution qui contribue à la renommée de Montréal et nous voulons poursuivre sur notre lancée. Moishes et Groupe Sportscene sont deux fleurons québécois, notre avenir commun s’annonce encore plus prometteur», a indiqué M. Lighter.

De son côté, le PDG de Sportscene, Jean Bédard, a expliqué qu’avec «l’acquisition de Moishes, [Sportscene] compte maintenant dans ses rangs un restaurant de classe mondiale, reconnu parmi "Les 10 meilleures grilladeries au monde" par le magazine "Forbes" et le "Daily Telegraph" de Londres».

En plus des 43 restaurants La Cage – Brasserie sportive, le Groupe Sportscene est partenaire dans le développement des restaurants L’Avenue et exploite les restaurants PF Chang’s au Québec.