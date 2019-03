Stan Lee fera un caméo posthume dans Avengers: Endgame

La touchante apparition posthume de Stan Lee dans Captain Marvel n’était pas son dernier caméo. Le papa des Avengers, qui joue de petits rôles dans les films de l’univers Marvel, sera présent dans Avengers: Endgame le mois prochain.

C'est le président de Marvel Studios Kevin Feige qui a confirmé dans une entrevue avec ET Online que Stan Lee, décédé en novembre 2018, ferait un caméo dans le prochain film de Marvel. Comme c'est la tradition depuis The Trial of the Incredible Hulk, paru en 1989!

Le clin d’œil à Lee ne sera pas le dernier dans l’univers Marvel, a déclaré Feige. Plusieurs scènes auraient déjà été filmées, mais on ne sait toujours pas dans quels films celles-ci vont se retrouver.

La scène avec Stan Lee dans Captain Marvel a fait couler beaucoup d’encre, début mars, car plusieurs fans ont pensé que ce serait son tout dernier caméo. Son apparition, dans un bus, était une référence assez évidente au film Mallrats de Kevin Smith, un honneur qui a énormément touché le réalisateur et fan de comics.

Quel sera le dernier caméo de Stan Lee? Marvel Studios doit étudier la question attentivement pour bien terminer la tradition et dire au revoir à «Stan the Man».